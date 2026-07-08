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Ja és oficial: entra en vigor una ajuda de fins a 66.000 euros per comprar o rehabilitar un habitatge en pobles petits

Les subvencions busquen revitalitzar el món rural i poden destinar-se tant a la compra d'un habitatge com a la seva rehabilitació, sempre que es converteixi en residència habitual

Ja és oficial: entra en vigor una ajuda de fins a 66.000 euros per comprar o rehabilitar un habitatge en pobles petits

Ja és oficial: entra en vigor una ajuda de fins a 66.000 euros per comprar o rehabilitar un habitatge en pobles petits / CC0

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Bruna Segura

Girona

Les persones que vulguin comprar un habitatge o rehabilitar-ne un en un municipi petit ja poden optar a una nova línia d'ajuts que, en els casos de més import, pot arribar fins als 66.000 euros. L'objectiu del programa és doble: recuperar habitatges buits i contribuir a frenar el despoblament que afecta moltes zones rurals.

Les administracions volen incentivar que nous residents s'instal·lin de manera permanent en aquests municipis i donar una nova vida a habitatges que fa anys que estan desocupats.

Qui pot beneficiar-se d'aquestes ajudes?

El programa s'adreça principalment a municipis de menys de 3.000 habitants, tot i que algunes convocatòries també inclouen poblacions de fins a 5.000 veïns.

Les subvencions es poden destinar tant a la compra d'un habitatge com a la seva reforma o rehabilitació, sempre que l'immoble es converteixi en la residència habitual del beneficiari.

L'import final dependrà de diversos factors, entre els quals destaquen:

  • La mida del municipi.
  • Els ingressos de la unitat familiar.
  • El tipus d'obres previstes.

En els projectes de rehabilitació energètica més complets, l'ajut pot arribar fins als 66.000 euros, sempre que es compleixin tots els requisits establerts a la convocatòria corresponent.

L'habitatge haurà de ser la residència habitual

Una de les condicions principals és que l'immoble no es destini a segona residència.

Per aquest motiu, les persones que rebin la subvenció hauran d'empadronar-se al municipi en un termini màxim de tres mesos des que ocupin l'habitatge.

L'objectiu és garantir que aquests ajuts contribueixin realment a augmentar la població estable dels pobles i no només a impulsar la compra de cases d'ús esporàdic.

Un requisit clau: demanar l'ajuda abans

Els responsables del programa recorden que hi ha una condició imprescindible que pot determinar la concessió de la subvenció.

La sol·licitud s'ha de presentar abans de formalitzar la compra de l'habitatge o d'iniciar les obres de rehabilitació.

Si la compra ja s'ha tancat o els treballs han començat abans de presentar la petició, l'ajut pot ser denegat, encara que la resta de requisits es compleixin.

Una aposta per revitalitzar el món rural

Aquest tipus d'ajudes formen part de les polítiques destinades a combatre el despoblament rural i facilitar l'accés a l'habitatge fora de les grans ciutats.

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A més de recuperar edificis en desús, les administracions esperen atraure nous veïns, impulsar l'activitat econòmica local i garantir la continuïtat de molts municipis que, des de fa anys, perden població de manera continuada.

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