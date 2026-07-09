Compte amb aquest error en una herència: Costa milers d’euros a moltes famílies catalanes
No fer testament, deixar passar els terminis o acceptar una herència amb deutes són alguns dels descuits més habituals i poden acabar comportant sancions o pèrdues patrimonials
Rebre una herència pot semblar un tràmit familiar, però sovint és molt més complex del que sembla. A Catalunya, els experts en dret successori alerten que moltes famílies cometen errors que poden acabar costant milers d’euros en impostos, recàrrecs o deutes inesperats.
El principal problema és la manca de planificació. No revisar el testament, desconèixer els terminis fiscals o acceptar una herència sense saber què inclou pot convertir un procés ja delicat en un autèntic maldecap.
El primer error: no fer testament
Un dels descuits més habituals és morir sense haver fet testament. Quan això passa, és la llei qui determina com es reparteixen els béns, i el resultat no sempre coincideix amb la voluntat real de la persona difunta.
Els advocats especialitzats recorden que fer testament és un tràmit senzill i relativament econòmic, però pot evitar conflictes familiars, bloquejos i repartiments no desitjats.
A més, permet ordenar millor el patrimoni, assignar béns concrets i reduir possibles tensions entre hereus.
Sis mesos per liquidar l’impost
Un altre error molt freqüent és oblidar els terminis de l’Impost de Successions i Donacions. A Catalunya, els hereus tenen sis mesos des de la defunció per liquidar-lo.
Si cal més temps, es pot demanar una pròrroga de sis mesos addicionals, però aquesta sol·licitud s’ha de presentar dins dels primers cinc mesos.
No complir aquests terminis pot comportar recàrrecs, interessos i sancions, que poden reduir de manera important el valor final de l’herència.
No tot s’ha de repartir a parts iguals
També és habitual pensar que una herència s’ha de dividir sempre de manera idèntica entre tots els hereus. Però els experts recorden que el Codi Civil de Catalunya permet organitzar el repartiment amb marge, sempre que es respectin els drets mínims que marca la llei.
Això vol dir que es poden atribuir béns diferents a cada hereu, compensar amb diners o deixar instruccions més precises per evitar indivisos complicats, com pisos compartits entre diversos familiars que després no es posen d’acord.
Donar en vida no sempre surt més barat
Moltes famílies es plantegen fer donacions en vida per avançar patrimoni als fills o evitar problemes futurs. Però els fiscalistes alerten que aquesta opció no sempre és la més beneficiosa.
A Catalunya, en determinats casos, heretar pot sortir més a compte que rebre una donació, sobretot quan hi ha bonificacions i reduccions aplicables a familiars directes.
A més, una donació pot generar altres costos, com la plusvàlua municipal o un guany patrimonial a l’IRPF del donant, cosa que sovint no es té prou en compte abans de signar.
El perill de les herències amb deutes
Els experts també recomanen extremar la prudència amb les anomenades herències enverinades, aquelles que inclouen deutes, càrregues hipotecàries o obligacions desconegudes.
Acceptar una herència de manera pura i simple pot fer que l’hereu respongui amb el seu propi patrimoni si els deutes superen els béns rebuts.
Per evitar aquest risc, existeix l’opció d’acceptar l’herència a benefici d’inventari, una figura prevista al dret civil català que permet separar el patrimoni personal de l’hereu del patrimoni heretat.
Assessorar-se abans evita problemes
Els especialistes coincideixen en una idea clara: abans de repartir, acceptar o renunciar a una herència, cal saber exactament què inclou i quines conseqüències fiscals tindrà.
Fer testament, respectar els terminis, estudiar si convé donar o heretar i comprovar si hi ha deutes són passos essencials per evitar errors que poden sortir molt cars.
En una herència, el pitjor enemic no sempre és el conflicte familiar. Sovint és la improvisació.
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