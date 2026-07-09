Els experts ho expliquen: Aquests senyals indiquen que el teu fill té altes capacitats
Una gran curiositat, un llenguatge molt precoç o preguntes impropies de la seva edat poden ser alguns dels primers senyals, tot i que cada nen desenvolupa les seves capacitats de manera diferent
Reconèixer les altes capacitats durant els primers anys de vida pot ser determinant perquè l'infant rebi una resposta educativa adaptada a les seves necessitats. Els especialistes insisteixen que ser superdotat va molt més enllà d'obtenir un coeficient intel·lectual elevat: també pot implicar una gran creativitat, facilitat per resoldre problemes, rapidesa de pensament o una sensibilitat emocional especialment intensa.
El psicòleg Alberto Soler recorda que no existeix un únic perfil d'infant amb altes capacitats. Alguns destaquen per l'aprenentatge acadèmic, mentre que d'altres sobresurten pel pensament abstracte, la imaginació o la capacitat d'establir connexions complexes. Detectar aquestes característiques a temps pot ajudar a prevenir l'avorriment, la desmotivació o la frustració que sovint apareixen quan l'entorn no respon al seu ritme d'aprenentatge.
Els primers indicis poden aparèixer durant els primers anys
Segons els experts, alguns senyals poden començar a observar-se des dels primers mesos de vida, encara que cap d'ells, per si sol, confirma que un infant tingui altes capacitats.
Entre els 0 i els 2 anys, alguns nadons presenten una gran capacitat d'atenció, un desenvolupament motor avançat o adquireixen el llenguatge abans del que és habitual. També poden mostrar alteracions del son o episodis de còlics més freqüents.
Entre els 2 i els 5 anys, la curiositat es dispara
A partir dels dos anys, alguns nens sorprenen perquè aprenen a llegir o a escriure gairebé de manera espontània, amplien el vocabulari amb molta rapidesa o desenvolupen una gran facilitat per expressar-se.
Entre els 3 i els 4 anys, acostumen a destacar per una imaginació molt rica, una creativitat constant i una curiositat inesgotable. És habitual que inventin històries complexes o tinguin amics imaginaris.
Quan arriben als 4 o 5 anys, moltes de les seves preguntes giren al voltant de qüestions que habitualment preocupen persones molt més grans, com el pas del temps, la mort, l'univers o el sentit de les coses.
A l'escola també poden aparèixer alguns trets característics
Entre els 6 i els 9 anys, els infants amb altes capacitats solen mostrar una gran facilitat per aprendre conceptes nous i acostumen a formular preguntes que sorprenen mestres i famílies.
També és habitual que prefereixin explicar oralment el que saben abans que escriure-ho, que s'impliquin intensament en aquells temes que els interessen i que mostrin una sensibilitat emocional molt marcada.
Precisament per això, alguns poden sentir-se poc estimulats dins d'un sistema educatiu que avança a un ritme diferent del seu.
Cada infant és diferent
Els especialistes recorden que cap d'aquests comportaments és una prova definitiva d'altes capacitats. Molts infants poden presentar algun d'aquests trets sense ser superdotats, mentre que d'altres passen desapercebuts durant anys.
Per aquest motiu, davant la sospita que un nen pugui tenir un desenvolupament intel·lectual especialment avançat, recomanen recórrer a una valoració professional. Una detecció adequada no només facilita adaptar l'aprenentatge a les seves necessitats, sinó que també contribueix a protegir el seu benestar emocional i a evitar que se sentin incompresos o desmotivats.
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