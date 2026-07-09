Ho revela un estudi: Aquesta és l'edat en què, de mitjana, som més infeliços
Una investigació amb participants d'Europa i dels Estats Units conclou que el benestar emocional segueix una corba en forma de U i tendeix a recuperar-se després de la quarantena
La felicitat no evoluciona de manera lineal al llarg de la vida. Hi ha etapes en què la satisfacció personal tendeix a disminuir i d'altres en què torna a créixer. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi elaborat per l'economista David G. Blanchflower i publicat pel National Bureau of Economic Research (NBER), que ha analitzat l'evolució del benestar emocional en milers de persones.
La investigació apunta que hi ha una edat concreta en què, de mitjana, les persones manifesten els nivells més baixos de felicitat.
Els 47 anys, el punt més baix del benestar
Després d'analitzar dades recollides tant a Europa com als Estats Units, els investigadors situen aquest moment al voltant dels 47 anys.
Segons els autors, aquesta etapa acostuma a coincidir amb un període de canvis importants en diferents àmbits de la vida. Les responsabilitats laborals, les obligacions familiars, la salut o les expectatives personals poden contribuir a reduir la percepció de benestar.
Aquest resultat reforça la teoria de la coneguda crisi de la mitjana edat, tot i que els investigadors recorden que no totes les persones la viuen de la mateixa manera.
La felicitat torna a augmentar amb els anys
L'estudi també deixa una conclusió esperançadora. Els investigadors observen que la satisfacció vital segueix una corba en forma de U.
Això significa que, després d'aquest punt de menor benestar, la felicitat tendeix a recuperar-se de manera progressiva. A partir de la cinquantena, moltes persones asseguren sentir-se més satisfetes amb la seva vida i experimentar una major estabilitat emocional.
Una etapa normal del cicle vital
Els autors recomanen interpretar aquest descens del benestar com una fase habitual dins del desenvolupament personal i no com un senyal que alguna cosa va malament.
Conèixer aquesta tendència pot ajudar a afrontar amb més perspectiva els moments de desànim que sovint apareixen durant la quarantena, entenent que formen part d'un procés que, en molts casos, acaba donant pas a una etapa més serena.
En definitiva, l'estudi defensa que la felicitat és canviant i que, malgrat els moments difícils que poden aparèixer a la meitat de la vida, el benestar emocional acostuma a recuperar-se amb el pas dels anys, a mesura que augmenten la serenitat, l'experiència i l'estabilitat personal.
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