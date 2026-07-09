Ni metges ni enginyers: aquests són els treballadors més satisfets amb el seu sou
Un estudi europeu conclou que la percepció d'un bon salari depèn tant de l'estabilitat i les condicions laborals com de la nòmina
Quan es parla de feines ben pagades, és habitual pensar en professions com la medicina, l'enginyeria o la direcció d'empreses. Tanmateix, un estudi europeu trenca aquest tòpic i revela que els empleats que es mostren més satisfets amb el seu sou pertanyen a un altre sector.
L'informe, elaborat per la consultora SD Worx, ha analitzat l'opinió de més de 16.000 treballadors de 16 països europeus i posa de manifest que la satisfacció salarial no depèn exclusivament dels ingressos, sinó també de factors com la seguretat laboral, l'estabilitat i l'ambient de feina.
Els administratius encapçalen el rànquing
Segons l'estudi, els treballadors administratius i de serveis de suport dels Països Baixos són els que es declaren més contents amb la seva remuneració. Només un 14,5% considera que cobra menys del que li correspon.
En segon lloc apareixen els professionals dels serveis públics, com ara electricistes, lampistes o tècnics de gestió de residus, amb un 17% de descontentament. Completen el podi els funcionaris, entre els quals únicament un 23% afirma sentir-se mal remunerat.
L'estabilitat pesa més que el salari
Els responsables de l'estudi expliquen que aquests resultats s'expliquen perquè molts treballadors valoren especialment aspectes com la seguretat de l'ocupació, unes bones condicions laborals o la possibilitat de mantenir una carrera professional estable.
Aquests factors, asseguren, poden arribar a ser més importants que el sou a l'hora de valorar la satisfacció amb la feina.
Sanitat i indústria, entre els sectors més descontents
L'informe també identifica els col·lectius que perceben una pitjor remuneració. Els professionals sanitaris encapçalen aquesta classificació, ja que un 56,5% considera que el seu salari no és suficient.
També destaquen els treballadors de les professions qualificades (54%) i els del sector industrial (51%), que mostren un elevat grau d'insatisfacció.
Els treballadors i les empreses no ho veuen igual
L'estudi posa de manifest una diferència important entre la percepció dels empleats i la de les empreses. Gairebé un de cada dos treballadors europeus (49%) considera que està mal pagat.
En canvi, el 64% de les empreses assegura que ofereix salaris justos als seus empleats.
Pel que fa als països, Eslovènia, Sèrbia i Croàcia concentren els nivells més elevats d'insatisfacció salarial, mentre que Bèlgica i els Països Baixos lideren la classificació dels territoris on els treballadors es mostren més satisfets amb la seva remuneració.
En definitiva, l'informe conclou que la felicitat laboral no depèn només del nombre que apareix a la nòmina. La seguretat, el reconeixement professional i unes bones condicions de treball tenen un pes determinant a l'hora de valorar si un sou és suficient.
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