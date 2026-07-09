La moneda de 2 euros que sembla normal però pot valer fins a 1.000 euros
El tresor de Mònaco que busquen els col·leccionistes
Una simple moneda de 2 euros pot amagar un petit tresor. És el cas d’una peça encunyada a Mònaco l’any 2018, creada per commemorar el 250è aniversari del naixement de François Joseph Bosio, un dels escultors més importants del Principat. Tot i que en el moment del seu llançament costava uns 120 euros, avui pot arribar a assolir entre 750 i 1.000 euros al mercat del col·leccionisme.
Aquesta moneda s’ha convertit en una de les peces més buscades pels aficionats a la numismàtica, sobretot per tres motius: la seva tirada limitada, el seu estat de conservació i el fet d’haver estat emesa per Mònaco, un dels països que més interès desperta entre els col·leccionistes de monedes d’euro.
La història de la moneda de 2 euros de Mònaco
La peça va ser creada per la Fàbrica de Moneda monegasca en homenatge a François Joseph Bosio, escultor nascut a Mònaco el 1768. Bosio va estudiar a París, va treballar a Itàlia i va acabar convertint-se en una figura destacada de l’escultura europea. El 1821 va ser nomenat primer escultor del rei per Lluís XVIII, i algunes de les seves obres continuen exposades en espais tan emblemàtics com el Museu del Louvre.
La moneda de 2 euros de Mònaco dedicada a Bosio no és una peça qualsevol. Només se’n van encunyar 16.000 unitats, una xifra molt baixa si es compara amb altres emissions commemoratives. Aquesta escassetat ha fet que el seu valor s’hagi disparat amb el pas dels anys i que avui sigui una de les peces més desitjades pels col·leccionistes.
Com identificar aquesta peça tan buscada
A la cara nacional de la moneda hi apareix el retrat de François Joseph Bosio al costat d’una de les seves obres més famoses: La Nimfa Salmacis. Aquesta escultura, vinculada a la mitologia clàssica i a la història d’amor entre Salmacis i Hermafrodit, és una de les creacions més reconegudes de l’artista.
Per identificar aquesta peça, cal fixar-se en diversos detalls. A la part superior hi apareix la inscripció Mònaco i, a la part inferior, el nom complet de l’escultor, l’any del seu naixement, la seva professió i l’any d’encunyació: “1768, Sculpteur, 2018”. També s’hi poden veure les marques de la seca, com el corn de l’abundància i la marca del mestre de la seca Yves Sampo.
Un altre element clau és la seva qualitat proof, una categoria reservada a peces numismàtiques de gamma alta, amb un acabat més cuidat i pensat especialment per al col·leccionisme. Aquest detall incrementa encara més el seu interès i ajuda a explicar per què el seu preu pot arribar fins als 1.000 euros.
Per què val tant per als col·leccionistes
Tot i això, aquesta no és l’única moneda de Mònaco que ha despertat passions. La peça de 2 euros dedicada a Grace Kelly continua sent una de les més valuoses, amb preus que poden oscil·lar entre els 2.500 i els 4.000 euros. Però la moneda de François Joseph Bosio ha anat guanyant protagonisme i ja ocupa un lloc destacat entre les emissions més cobejades del Principat.
La febre pel col·leccionisme de monedes ha crescut en els últims anys, i peces com aquesta demostren que encara poden aparèixer petites joies en el món de l’euro. Una moneda aparentment discreta, però amb història, tirada limitada i un valor que pot multiplicar per molt el seu preu original.
El detall que pot convertir-la en un petit tresor
Per això, els experts recomanen revisar bé les monedes commemoratives, especialment les procedents de països petits com Mònaco, San Marino o el Vaticà, ja que solen tenir emissions reduïdes i molt buscades. En aquest cas, la moneda de 2 euros de Mònaco de 2018 és molt més que una peça de canvi: és un objecte de desig per als col·leccionistes i pot convertir-se en un autèntic premi per a qui la tingui.
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- El conductor acusat de matar una ciclista als Àngels diu que 'en cap moment' va pensar que havia envestit una persona
- Mor un motorista de 49 anys en un accident a la GI-643 a Serra de Daró
- El motorista mort a Serra de Daró era policia local de Pals
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- De la Sagrada Família a un rècord Guinness: l’empresa gironina que ha convertit els drons en espectacle
- La farmacèutica Carme Rigall alerta dels errors més comuns a l'hora de protegir-se del sol
- Zara duplicarà la seva superfície a l’Espai Gironès i es convertirà en la botiga més gran de la província