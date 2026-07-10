Ni metge ni futbolista: aquesta és la professió a la qual es volen dedicar els nens el 2026
Un estudi internacional situa la creació de contingut al capdavant de les aspiracions professionals, tot i que l’anàlisi es basa en cerques a Google i no exclusivament en respostes d’infants
Els nens ja no somien únicament a ser futbolistes, metges, veterinaris o policies. Quan se’ls pregunta què voldrien ser de grans, cada vegada és més habitual que apareguin professions vinculades a internet, les xarxes socials i la creació de vídeos. La figura del youtuber s’ha incorporat amb força a un imaginari laboral que fa tot just uns anys estava dominat per feines molt més tradicionals.
Aquesta transformació queda reflectida en l’últim estudi de Remitly sobre les professions més desitjades arreu del món. L’informe ha analitzat cerques a Google com ara «com ser...» o «com convertir-se en...» relacionades amb 424 ocupacions en 145 països. Per tant, els resultats no procedeixen d’una enquesta feta exclusivament a nens, sinó que recullen l’interès general dels internautes per diferents sortides professionals.
Ser youtuber, el gran somni digital
A l'estat espanyol, la professió que encapçala aquestes cerques és la de youtuber. Les plataformes digitals han convertit la creació de continguts en una aspiració visible i aparentment accessible: només cal un mòbil, una idea i una connexió a internet per començar a publicar vídeos.
Darrere d’aquesta imatge, però, hi ha una activitat molt més complexa. Crear contingut de manera professional exigeix planificació, gravació, edició, coneixements de xarxes socials, capacitat per comunicar i una comunitat prou gran per generar ingressos. A més, són molt pocs els canals que aconsegueixen convertir les reproduccions en un sou estable.
Tot i això, ser youtuber és la professió preferida en 28 països, més que cap altra de les ocupacions analitzades. A més, apareix en primera posició en territoris com el Japó, Mèxic, l’Argentina, el Brasil, Colòmbia, Xile i el Perú. En total, les cerques relacionades amb aquesta feina arriben a les 148.430 anuals i la situen com la cinquena professió més buscada del món.
Les xarxes socials canvien les aspiracions
L’auge de YouTube, TikTok, Instagram i Twitch ha fet que infants i joves tinguin nous referents. Els creadors de contingut apareixen diàriament a les seves pantalles, mostren una relació directa amb el públic i sovint projecten una vida associada a la creativitat, la llibertat i l’èxit econòmic.
L’informe també constata que altres ocupacions digitals guanyen terreny. Després de youtuber, les més buscades dins d’aquest àmbit són influencer, enginyer de programari, assistent virtual i creador de contingut. Per primera vegada, l’estudi també incorpora professions lligades a la intel·ligència artificial, com ara enginyer de prompts o especialista en IA.
Aquest canvi no significa necessàriament que hagin desaparegut les vocacions clàssiques. Feines com veterinari, bomber, policia o metge continuen ocupant posicions destacades, però ara conviuen amb professions que han nascut directament de l’expansió de les plataformes digitals.
Actor desbanca pilot com la professió més desitjada
A escala mundial, el gran canvi del 2026 és que actor o actriu ha superat per primera vegada pilot d’aviació com la professió més buscada. L’estudi comptabilitza 222.080 cerques anuals relacionades amb la interpretació, un 11,5% més que en l’anàlisi anterior.
La professió de pilot, que liderava la classificació des que es va començar a elaborar l’estudi el 2022, cau al segon lloc després de perdre un 48% d’interès. El podi el completa bomber, mentre que advocat protagonitza un dels ascensos més espectaculars: puja 55 posicions i registra un increment del 273% en les cerques.
Les deu professions més buscades arreu del món són, per aquest ordre, actor o actriu, pilot, bomber, advocat, youtuber, veterinari, auxiliar de vol, policia, agent immobiliari i discjòquei.
Un somni atractiu, però un futur laboral incert
L’interès per ser youtuber mostra fins a quin punt ha canviat la percepció de l’èxit professional. Per a molts joves, una bona feina ja no es defineix només pel sou, l’estabilitat o la possibilitat d’ascendir, sinó també per poder dedicar-se a allò que els agrada, tenir autonomia i conciliar la vida personal.
Tanmateix, els educadors recorden que convé explicar què hi ha darrere de les professions digitals. La creació de contingut pot desenvolupar habilitats valuoses, com la creativitat, la comunicació o l’edició audiovisual, però també comporta exposició pública, ingressos irregulars, dependència dels algoritmes i pressió per publicar constantment.
Ser youtuber ja forma part de les aspiracions professionals del 2026, però no és tan senzill com encendre una càmera i acumular seguidors. Com passa amb qualsevol altra feina, transformar aquesta afició en una carrera exigeix formació, esforç, constància i un pla més enllà de la viralitat.
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