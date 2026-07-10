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El Mundial també pot provocar infarts: l’alerta dels experts abans dels partits més tensos

L’estrès, l’adrenalina i els mals hàbits dels aficionats poden desencadenar arrítmies i altres problemes cardíacs

Los jugadores de la selección española Lamine Yamal y Cubarsí, en un entrenamiento con España en Chattanooga durante el Mundial.

Los jugadores de la selección española Lamine Yamal y Cubarsí, en un entrenamiento con España en Chattanooga durante el Mundial. / EFE/ Lavandeira Jr

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Abril Benítez

El Mundial de futbol 2026 entra en la seva fase més decisiva. Després d’eliminar Portugal, Espanya disputa aquest divendres 10 de juliol els quarts de final contra Bèlgica, a les 21.00 hores, amb una plaça per a les semifinals en joc.

La tensió d’un partit així no només afecta els nervis. Segons la Fundació EPIC, les pròrrogues, els penals o un gol en els últims minuts poden provocar una gran descàrrega d’adrenalina, accelerar el cor i disparar la pressió arterial.

“És com si premessis l’accelerador a fons de cop: el cor comença a bategar a mil per hora i la pressió de la sang puja moltíssim”

explica Ángel Peña, director de Desenvolupament Estratègic de la Fundació EPIC.

Aquesta reacció pot ser especialment perillosa per a persones amb colesterol alt, hipertensió, diabetis, problemes coronaris o que fumen, fins i tot si encara no saben que pateixen aquestes patologies. L’augment sobtat de la pressió pot trencar una placa de greix, obstruir una artèria i provocar un infart. L’excés d’adrenalina també pot alterar el ritme elèctric del cor i desencadenar una arrítmia.

Els estudis confirmen que no es tracta d’una simple sensació. Durant el Mundial d’Alemanya del 2006, les urgències cardiovasculars els dies que jugava la selecció alemanya van augmentar més del doble, amb una incidència especialment elevada entre els homes.

Messi celebra el seu gol contra Cap Verd en el partit de setzens del Mundial disputat a Miami. | RONALD WITTEK / EFE

Messi celebra el seu gol contra Cap Verd en el partit de setzens del Mundial disputat a Miami. | RONALD WITTEK / EFE / -

El perill tampoc apareix només quan l’equip perd. Peña recorda l’existència de la síndrome del cor feliç: “Al cervell no li importa si plores de pena o saltes d’alegria després d’un gol en l’últim segon”. Una emoció extrema, positiva o negativa, pot desencadenar la síndrome de tako-tsubo, coneguda com a síndrome del cor trencat, que imita els símptomes d’un infart.

A tot això s’hi suma el que l’expert anomena el “combo de l’aficionat”: alcohol, begudes energètiques, tabac, menjars pesants i aliments amb molta sal. Amb l’emoció, algunes persones també s’obliden de prendre la medicació habitual per al cor o la tensió.

Per reduir el risc, els experts recomanen seguir el tractament, beure aigua, evitar l’excés d’alcohol i sal i apartar-se del televisor si la tensió es torna excessiva.

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“Si notes que el pit et rebenta de ràbia, aixeca’t, ves a una altra habitació, respira profundament i torna quan t’hagis calmat. Cap gol val la teva salut”, conclou Peña.

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