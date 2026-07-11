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Les picades de l'estiu: quan són normals, quan cal anar a urgències i quins remeis casolans no funcionen

Els experts alerten que la majoria de picades només provoquen una reacció lleu, però n'hi ha algunes que poden requerir atenció mèdica immediata

Amb l’arribada de la calor, els mosquits tornen a convertir-se en un dels grans enemics de les nits d’estiu. El brunzit a l’orella, les picades i la sensació que no hi ha manera de fer-los fora fan que moltes persones busquin solucions ràpides abans d’anar a dormir. En aquest context, les xarxes socials han popularitzat un truc casolà tan senzill com sorprenent: fer servir paper higiènic i pasta de dents per crear una mena d’espiral improvisada que desprèn olor i fum. Segons els qui el recomanen, aquest aroma ajuda a mantenir els mosquits allunyats de l’habitació durant una estona. Com es fa el truc viral? El mètode és molt simple. Només cal agafar un tros de paper higiènic, enrotllar-lo sobre si mateix i untar-lo amb una mica de pasta de dents. Després, es col·loca dins d’un recipient resistent a l’escalfor, com una tassa vella o un pot de vidre, deixant que un dels extrems sobresurti. A continuació, s’encén la punta del paper amb un encenedor i, quan comença a cremar, s’apaga ràpidament perquè només en surti fum. La idea és que aquesta combustió lenta escampi una olor intensa que pugui actuar com a repel·lent improvisat. Ara bé, cal anar amb molta precaució. Qualsevol truc que impliqui foc, fum o combustió s’ha de fer sempre amb vigilància, en un espai ventilat i lluny de cortines, llençols, roba, mobles o altres materials inflamables. No s’ha de deixar mai encès mentre es dorm. Altres remeis casolans contra els mosquits A banda d’aquest truc viral, hi ha altres remeis populars que moltes llars fan servir quan arriben les primeres nits de calor. Un dels més coneguts és la llimona amb claus d’espècia: només cal tallar una llimona per la meitat i clavar-hi diversos claus abans de deixar-la a prop de la finestra o de la tauleta de nit. També són habituals les espelmes o olis essencials de citronel·la, espígol o eucaliptus, aromes que tradicionalment s’han associat a l’efecte repel·lent. Tot i això, el seu efecte pot ser limitat i depèn molt de la ventilació, de la quantitat de mosquits i de l’espai on es facin servir. Les mosquiteres continuen sent una de les solucions més efectives, sobretot a finestres i portes. Dormir amb un ventilador també pot ajudar, perquè el corrent d’aire dificulta el vol dels mosquits i fa més difícil que s’apropin a la pell. La clau és evitar que es reprodueixin Els trucs poden ajudar puntualment, però la manera més eficaç de reduir la presència de mosquits és impedir que criïn. Les autoritats sanitàries recorden que el mosquit tigre pot reproduir-se en acumulacions molt petites d’aigua estancada, com plats de testos, galledes, joguines, desaigües, safareigs, bidons o recipients oblidats a l’exterior. Per això és recomanable revisar balcons, terrasses, patis i jardins cada pocs dies, especialment després de pluges o regs. Buidar, tapar o posar cap per avall qualsevol recipient pot evitar que les larves es desenvolupin i que la plaga vagi a més. La millor defensa contra els mosquits no sempre és un esprai, sinó una combinació de prevenció, barreres físiques i petits hàbits diaris. I, si cal utilitzar repel·lents comercials, convé triar productes autoritzats i seguir sempre les instruccions d’ús, sobretot en infants, embarassades o persones amb pell sensible.

Amb l’arribada de la calor, els mosquits tornen a convertir-se en un dels grans enemics de les nits d’estiu. El brunzit a l’orella, les picades i la sensació que no hi ha manera de fer-los fora fan que moltes persones busquin solucions ràpides abans d’anar a dormir. En aquest context, les xarxes socials han popularitzat un truc casolà tan senzill com sorprenent: fer servir paper higiènic i pasta de dents per crear una mena d’espiral improvisada que desprèn olor i fum. Segons els qui el recomanen, aquest aroma ajuda a mantenir els mosquits allunyats de l’habitació durant una estona. Com es fa el truc viral? El mètode és molt simple. Només cal agafar un tros de paper higiènic, enrotllar-lo sobre si mateix i untar-lo amb una mica de pasta de dents. Després, es col·loca dins d’un recipient resistent a l’escalfor, com una tassa vella o un pot de vidre, deixant que un dels extrems sobresurti. A continuació, s’encén la punta del paper amb un encenedor i, quan comença a cremar, s’apaga ràpidament perquè només en surti fum. La idea és que aquesta combustió lenta escampi una olor intensa que pugui actuar com a repel·lent improvisat. Ara bé, cal anar amb molta precaució. Qualsevol truc que impliqui foc, fum o combustió s’ha de fer sempre amb vigilància, en un espai ventilat i lluny de cortines, llençols, roba, mobles o altres materials inflamables. No s’ha de deixar mai encès mentre es dorm. Altres remeis casolans contra els mosquits A banda d’aquest truc viral, hi ha altres remeis populars que moltes llars fan servir quan arriben les primeres nits de calor. Un dels més coneguts és la llimona amb claus d’espècia: només cal tallar una llimona per la meitat i clavar-hi diversos claus abans de deixar-la a prop de la finestra o de la tauleta de nit. També són habituals les espelmes o olis essencials de citronel·la, espígol o eucaliptus, aromes que tradicionalment s’han associat a l’efecte repel·lent. Tot i això, el seu efecte pot ser limitat i depèn molt de la ventilació, de la quantitat de mosquits i de l’espai on es facin servir. Les mosquiteres continuen sent una de les solucions més efectives, sobretot a finestres i portes. Dormir amb un ventilador també pot ajudar, perquè el corrent d’aire dificulta el vol dels mosquits i fa més difícil que s’apropin a la pell. La clau és evitar que es reprodueixin Els trucs poden ajudar puntualment, però la manera més eficaç de reduir la presència de mosquits és impedir que criïn. Les autoritats sanitàries recorden que el mosquit tigre pot reproduir-se en acumulacions molt petites d’aigua estancada, com plats de testos, galledes, joguines, desaigües, safareigs, bidons o recipients oblidats a l’exterior. Per això és recomanable revisar balcons, terrasses, patis i jardins cada pocs dies, especialment després de pluges o regs. Buidar, tapar o posar cap per avall qualsevol recipient pot evitar que les larves es desenvolupin i que la plaga vagi a més. La millor defensa contra els mosquits no sempre és un esprai, sinó una combinació de prevenció, barreres físiques i petits hàbits diaris. I, si cal utilitzar repel·lents comercials, convé triar productes autoritzats i seguir sempre les instruccions d’ús, sobretot en infants, embarassades o persones amb pell sensible. / CC0

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Bruna Segura

Girona

Mosquits, vespes, abelles o tàvecs formen part de l'estiu. Amb les altes temperatures i les pluges abundants dels últims mesos, els experts preveuen una temporada especialment intensa d'insectes a Catalunya, incloses les comarques gironines, on la presència de zones humides, rius i aiguamolls afavoreix la proliferació dels mosquits.

La majoria de les picades només provoquen picor, inflamació i molèsties temporals. Tot i això, els especialistes recorden que és important saber distingir una reacció normal d'una al·lèrgia greu, perquè en alguns casos actuar amb rapidesa pot ser determinant.

Les picades de mosquit són les més habituals

Segons explica la doctora Gema Mínguez Martín, al·lergòloga de l'Hospital Universitari HM Torrelodones, les picades de mosquit continuen sent les més freqüents durant els mesos d'estiu.

El més habitual és que provoquin:

  • Picor intensa.
  • Envermelliment.
  • Inflor limitada al voltant de la picada.

Aquesta és una resposta normal de l'organisme i, encara que resulti molesta, acostuma a desaparèixer al cap de pocs dies.

Diferent és el cas de les abelles i les vespes, el verí de les quals pot provocar reaccions molt més doloroses i, en persones al·lèrgiques, desencadenar complicacions importants.

Quan pot ser una reacció al·lèrgica?

Una inflor gran no significa necessàriament que existeixi una al·lèrgia.

Els especialistes expliquen que la sospita apareix quan els símptomes van més enllà del lloc de la picada.

Els principals senyals d'alerta són:

  • Urticària per diferents parts del cos.
  • Inflor dels llavis, la llengua o la gola.
  • Dificultat per respirar.
  • Tos sobtada o afonia.
  • Mareig.
  • Palpitacions.
  • Vòmits.
  • Pèrdua de coneixement.

Aquests símptomes poden indicar una anafilaxi, una reacció al·lèrgica greu que requereix atenció mèdica urgent.

Quan s'ha d'anar a urgències?

Els metges recomanen acudir immediatament a un servei d'urgències si apareix qualsevol dels símptomes anteriors.

També és important buscar assistència sanitària quan:

  • La picada afecta la llengua, la boca, el coll o els llavis.
  • Hi ha múltiples picades al mateix temps.
  • La inflamació continua augmentant després de diverses hores.
  • Apareixen signes d'infecció, com pus, febre o un empitjorament progressiu.

Les persones que ja saben que són al·lèrgiques al verí d'abelles o vespes haurien de portar sempre un autoinjector d'adrenalina, si així els ho ha indicat el seu especialista.

Què es pot fer a casa?

Quan la reacció és lleu, les recomanacions són senzilles però efectives.

El primer és rentar la zona amb aigua i sabó i aplicar-hi fred local mitjançant una compresa freda o gel embolicat amb un drap. El gel no s'ha de posar mai directament sobre la pell.

Si la picor és molt intensa, un professional sanitari pot recomanar un antihistamínic o una crema específica per reduir la inflamació.

En el cas de les abelles, és important retirar el fibló tan aviat com sigui possible. Els experts recomanen fer-ho rascant-lo suaument amb una targeta rígida o amb l'ungla, evitant les pinces, ja que poden pressionar el sac del verí i injectar-ne encara més.

Els remeis casolans no tenen evidència científica

Posar fang, vinagre, una moneda o altres remeis populars continua sent una pràctica molt estesa. No obstant això, els especialistes insisteixen que no existeixen proves científiques que demostrin que aquests mètodes siguin efectius.

També desaconsellen rascar la picada o intentar extreure el verí pressionant la pell, ja que això pot augmentar la inflamació i facilitar l'aparició d'infeccions.

Un estiu amb més insectes

Els experts recorden que la millor manera d'evitar les picades continua sent la prevenció: utilitzar repel·lents homologats, portar roba clara i de màniga llarga quan sigui possible, instal·lar mosquiteres i evitar les zones amb aigua estancada.

A les comarques gironines, especialment en entorns com els Aiguamolls de l'Empordà, la desembocadura del Ter o altres zones humides, és habitual que la presència de mosquits augmenti durant els mesos de més calor.

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La bona notícia és que la gran majoria de picades no comporten cap risc greu. Però saber identificar els símptomes que requereixen una visita urgent al metge pot evitar complicacions i permetre actuar amb rapidesa quan realment és necessari.

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