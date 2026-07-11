Les picades de l'estiu: quan són normals, quan cal anar a urgències i quins remeis casolans no funcionen
Els experts alerten que la majoria de picades només provoquen una reacció lleu, però n'hi ha algunes que poden requerir atenció mèdica immediata
Mosquits, vespes, abelles o tàvecs formen part de l'estiu. Amb les altes temperatures i les pluges abundants dels últims mesos, els experts preveuen una temporada especialment intensa d'insectes a Catalunya, incloses les comarques gironines, on la presència de zones humides, rius i aiguamolls afavoreix la proliferació dels mosquits.
La majoria de les picades només provoquen picor, inflamació i molèsties temporals. Tot i això, els especialistes recorden que és important saber distingir una reacció normal d'una al·lèrgia greu, perquè en alguns casos actuar amb rapidesa pot ser determinant.
Les picades de mosquit són les més habituals
Segons explica la doctora Gema Mínguez Martín, al·lergòloga de l'Hospital Universitari HM Torrelodones, les picades de mosquit continuen sent les més freqüents durant els mesos d'estiu.
El més habitual és que provoquin:
- Picor intensa.
- Envermelliment.
- Inflor limitada al voltant de la picada.
Aquesta és una resposta normal de l'organisme i, encara que resulti molesta, acostuma a desaparèixer al cap de pocs dies.
Diferent és el cas de les abelles i les vespes, el verí de les quals pot provocar reaccions molt més doloroses i, en persones al·lèrgiques, desencadenar complicacions importants.
Quan pot ser una reacció al·lèrgica?
Una inflor gran no significa necessàriament que existeixi una al·lèrgia.
Els especialistes expliquen que la sospita apareix quan els símptomes van més enllà del lloc de la picada.
Els principals senyals d'alerta són:
- Urticària per diferents parts del cos.
- Inflor dels llavis, la llengua o la gola.
- Dificultat per respirar.
- Tos sobtada o afonia.
- Mareig.
- Palpitacions.
- Vòmits.
- Pèrdua de coneixement.
Aquests símptomes poden indicar una anafilaxi, una reacció al·lèrgica greu que requereix atenció mèdica urgent.
Quan s'ha d'anar a urgències?
Els metges recomanen acudir immediatament a un servei d'urgències si apareix qualsevol dels símptomes anteriors.
També és important buscar assistència sanitària quan:
- La picada afecta la llengua, la boca, el coll o els llavis.
- Hi ha múltiples picades al mateix temps.
- La inflamació continua augmentant després de diverses hores.
- Apareixen signes d'infecció, com pus, febre o un empitjorament progressiu.
Les persones que ja saben que són al·lèrgiques al verí d'abelles o vespes haurien de portar sempre un autoinjector d'adrenalina, si així els ho ha indicat el seu especialista.
Què es pot fer a casa?
Quan la reacció és lleu, les recomanacions són senzilles però efectives.
El primer és rentar la zona amb aigua i sabó i aplicar-hi fred local mitjançant una compresa freda o gel embolicat amb un drap. El gel no s'ha de posar mai directament sobre la pell.
Si la picor és molt intensa, un professional sanitari pot recomanar un antihistamínic o una crema específica per reduir la inflamació.
En el cas de les abelles, és important retirar el fibló tan aviat com sigui possible. Els experts recomanen fer-ho rascant-lo suaument amb una targeta rígida o amb l'ungla, evitant les pinces, ja que poden pressionar el sac del verí i injectar-ne encara més.
Els remeis casolans no tenen evidència científica
Posar fang, vinagre, una moneda o altres remeis populars continua sent una pràctica molt estesa. No obstant això, els especialistes insisteixen que no existeixen proves científiques que demostrin que aquests mètodes siguin efectius.
També desaconsellen rascar la picada o intentar extreure el verí pressionant la pell, ja que això pot augmentar la inflamació i facilitar l'aparició d'infeccions.
Un estiu amb més insectes
Els experts recorden que la millor manera d'evitar les picades continua sent la prevenció: utilitzar repel·lents homologats, portar roba clara i de màniga llarga quan sigui possible, instal·lar mosquiteres i evitar les zones amb aigua estancada.
A les comarques gironines, especialment en entorns com els Aiguamolls de l'Empordà, la desembocadura del Ter o altres zones humides, és habitual que la presència de mosquits augmenti durant els mesos de més calor.
La bona notícia és que la gran majoria de picades no comporten cap risc greu. Però saber identificar els símptomes que requereixen una visita urgent al metge pot evitar complicacions i permetre actuar amb rapidesa quan realment és necessari.
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