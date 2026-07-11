Teletreballar des de la platja et pot sortir molt car: l’avís d’un advocat laboralista sobre l’acomiadament a l’estiu
Juanma Lorente alerta que no es pot treballar des de qualsevol lloc sense avisar l’empresa
El teletreball s’ha convertit en una de les grans transformacions laborals dels últims anys. Tot i que aquesta modalitat es va regular per primera vegada l’any 2012 a l’Estatut dels Treballadors, no va ser fins al març del 2020, amb l’arribada de la pandèmia de la COVID-19, que es va estendre de manera massiva a les empreses.
Des d’aleshores, moltes companyies han mantingut aquesta fórmula, sovint en format híbrid, amb empleats que treballen des de casa almenys un dia a la setmana. L’objectiu del teletreball és facilitar la conciliació familiar, evitar desplaçaments, reduir l’estrès i permetre una organització més flexible de la jornada laboral.
Ara bé, que es pugui teletreballar no vol dir que es pugui fer des de qualsevol lloc i sense donar explicacions. I aquí és on arriba l’avís dels experts, especialment ara a l’estiu.
El risc de teletreballar a l’estiu sense permís
Amb l’arribada de les vacances escolars i les altes temperatures, molts treballadors es plantegen fer teletreball a l’estiu des de segones residències, pobles, hotels o fins i tot des de zones de platja. Però els experts en dret laboral adverteixen que aquesta decisió pot tenir conseqüències greus si no es comunica abans a l’empresa.
El problema no és només tenir un ordinador i una bona connexió a internet. Segons els especialistes, el treballador ha d’informar l’empresa del lloc des d’on prestarà serveis, especialment si canvia el domicili habitual de teletreball.
Això afecta qüestions com la seguretat laboral, la protecció de dades, la connexió segura, la disponibilitat durant la jornada i les condicions pactades amb l’empresa.
Qui és Juanma Lorente i què ha advertit?
L’advocat laboralista Juanma Lorente, conegut pels seus vídeos divulgatius sobre drets laborals i amb més de 600.000 seguidors a TikTok, ha llançat un avís clar als treballadors: “No pots teletreballar des d’on et doni la gana”.
Lorente explica que, per molt que sigui estiu i per molt que el treballador estigui en modalitat de teletreball, no pot marxar a la platja sense permís de l’empresa i posar-se a treballar des d’allà com si no passés res.
Segons l’advocat, el treballador ha de comunicar a l’empresa on estarà fent teletreball. Si no ho fa, o si directament se’n va a un altre lloc sense autorització, les conseqüències poden ser molt serioses.
“Sí, et poden acomiadar”
El missatge de Juanma Lorente és contundent: si un treballador decideix fer teletreball des de la platja sense avisar ni tenir permís, l’empresa pot prendre mesures disciplinàries. I aquestes mesures poden arribar fins a l’acomiadament.
L’advocat ho exemplifica amb el cas d’un empleat que és enxampat treballant des d’un quiosquet o des de la platja i defensa que està “completament concentrat”. Tot i això, per a l’empresa el problema no és només si treballa o no treballa, sinó que ha canviat unilateralment les condicions del lloc de prestació del servei.
Per això, l’expert insisteix que el treballador no ha d’improvisar ni donar per fet que pot connectar-se des de qualsevol lloc només perquè té portàtil i internet.
Què no s’ha de fer si teletreballes a l’estiu?
El principal error és marxar a un altre lloc sense comunicar-ho. Teletreballar des de la platja, des d’un apartament de vacances o des d’un bar sense avisar pot ser vist per l’empresa com una falta greu, especialment si afecta la jornada, la confidencialitat, la seguretat de la informació o les condicions pactades.
També és arriscat connectar-se des de xarxes públiques insegures, no respectar l’horari laboral, barrejar feina amb activitats d’oci o no estar disponible quan l’empresa ho requereix.
Els experts recomanen demanar autorització prèvia, deixar constància del lloc des d’on es treballarà i assegurar-se que es compleixen les mateixes condicions que al domicili habitual: connexió estable, entorn adequat, disponibilitat i protecció de dades.
El teletreball no és una carta blanca
El teletreball ha aportat flexibilitat i ha millorat la conciliació de molts treballadors, però no elimina les obligacions laborals. La jornada continua existint, el lloc de treball ha d’estar pactat o comunicat i l’empresa pot exigir unes condicions mínimes.
Per això, el gran avís de Juanma Lorente és especialment important a l’estiu: treballar fora de casa és possible, però no d’amagat ni sense permís. En cas contrari, el que sembla una manera còmoda de combinar feina i platja pot acabar en un acomiadament disciplinari.
La conclusió és clara: abans de fer teletreball a l’estiu des de qualsevol lloc, cal parlar amb l’empresa. Perquè una mala decisió pot convertir un dia de platja en un problema laboral molt seriós.
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