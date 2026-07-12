L’OCU alerta de la targeta bancària que pot convertir-se en una trampa de deute
L’organització avisa que no totes les targetes serveixen per al mateix i desaconsella especialment les revolving
Pagar amb targeta bancària és un gest habitual, però l’OCU adverteix que no totes les targetes tenen els mateixos riscos. L’Organització de Consumidors i Usuaris ha analitzat els diferents tipus de targetes de pagament per ajudar els consumidors a triar millor, evitar comissions innecessàries i reduir el perill d’endeutament.
Segons l’OCU, el més recomanable és tenir diverses targetes i utilitzar cadascuna segons la situació. Així es pot guanyar seguretat i estalviar diners.
Targeta de dèbit: control de la despesa
La targeta de dèbit està vinculada directament al compte corrent i només permet gastar els diners disponibles. El seu principal avantatge és que ajuda a controlar la despesa diària i evita endeutar-se. El punt feble és que ofereix menys flexibilitat si no hi ha saldo al compte.
Targeta de crèdit: útil, però amb prudència
La targeta de crèdit permet comprar amb diners avançats pel banc. Pot ser útil si es paga a final de mes i sense interessos, però l’OCU alerta que ajornar els pagaments pot encarir molt les compres pels interessos.
Targeta prepagament: més seguretat online i en viatges
La targeta prepagament funciona amb un saldo carregat abans. És útil per fer compres per internet, viatjar a l’estranger o limitar els danys en cas de frau. El seu inconvenient és que cal recarregar-la i revisar si té comissions.
La targeta que l’OCU no recomana
L’OCU desaconsella “en absolut” les targetes revolving. Aquestes targetes permeten tornar el crèdit en quotes petites, però el deute es pot allargar durant molt de temps i els interessos poden disparar el cost final.
Per això, l’organització alerta que les targetes revolving poden afavorir l’endeutament permanent i el sobreendeutament. El consell és clar: abans de contractar qualsevol targeta, cal llegir bé les condicions i saber quin ús se’n farà.
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