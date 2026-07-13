La DGT canvia les regles als embussos: obrir el carril central d’emergència serà obligatori
La nova mesura entrarà en vigor l’1 d’octubre i obligarà els conductors a deixar un passadís lliure perquè ambulàncies, bombers i policia puguin avançar sense perdre temps
La Direcció General de Trànsit (DGT) aplicarà una nova norma que modificarà la manera d’actuar dels conductors quan es produeixi un embús en autopistes i autovies. A partir de l’1 d’octubre de 2026, serà obligatori obrir un carril central d’emergència per facilitar el pas dels vehicles prioritaris.
Fins ara, molts conductors ja apartaven els seus vehicles de manera espontània quan sentien les sirenes d’una ambulància, d’un camió de bombers o d’un cotxe de policia. Amb la nova regulació, però, aquest comportament deixarà de ser una simple recomanació i passarà a ser una obligació legal.
Per què la DGT imposarà aquesta nova mesura?
L’objectiu principal és evitar que els serveis d’emergència quedin atrapats enmig de les retencions. En un accident greu, cada minut pot ser determinant per atendre els ferits, evacuar les víctimes o controlar una situació de risc.
La DGT considera que establir una pauta clara i comuna permetrà als conductors reaccionar de manera més ràpida i ordenada. Això ajudarà a agilitzar l’arribada de les ambulàncies, els bombers i els vehicles policials, però també facilitarà que la circulació es pugui restablir abans.
La mesura queda recollida en el Reial decret 518/2026, de 24 de juny, que regula l’ús específic dels carrils en situacions de retenció per deixar un espai lliure destinat als serveis d’auxili.
Segons Francisco de las Alas-Pumariño, cap de la Unitat de Normativa de la DGT, la finalitat és ordenar un comportament que ja era habitual per fer-lo més efectiu, facilitar l’accés dels equips d’emergència i accelerar l’evacuació de les víctimes.
Com s’haurà d’obrir el carril central d’emergència?
Quan hi hagi una retenció, els conductors hauran de desplaçar-se cap al costat de la via on es trobin, deixant lliure un passadís central.
Els vehicles del carril esquerre s’hauran d’apartar cap a l’esquerra, mentre que els vehicles dels carrils centrals o drets s’hauran de moure cap a la dreta. D’aquesta manera, es crearà un corredor d’emergència pel centre de la calçada.
La maniobra s’haurà de fer de manera progressiva, sense frenades sobtades ni moviments bruscos que puguin provocar un altre accident. També serà fonamental mantenir la distància de seguretat i no creuar mai davant d’altres vehicles.
La DGT avisarà abans que arribin les ambulàncies
La nova obligació no serà l’únic canvi. La DGT també treballa en un sistema d’alertes anticipades que avisarà els conductors abans que arribin els vehicles d’emergència.
Les ambulàncies, els cotxes de policia i els camions de bombers circulen geolocalitzats. Aquesta informació arribarà a la plataforma DGT 3.0, que podrà enviar avisos als vehicles que es trobin a prop d’una incidència.
Així, els conductors podran preparar el carril d’emergència abans de sentir les sirenes o veure els llums dels vehicles prioritaris.
Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulació de la DGT, ha explicat que aquesta tecnologia estarà desenvolupada a finals de 2026. Tot i això, perquè funcioni correctament, serà necessària la col·laboració de totes les administracions i serveis d’emergència.
Què implicarà per als conductors?
La nova norma obligarà els conductors a estar més atents durant els embussos i a reaccionar de manera coordinada. Ja no n’hi haurà prou amb apartar-se quan l’ambulància sigui visible: caldrà deixar preparat el passadís central sempre que la situació ho requereixi.
Davant l’arribada d’un vehicle prioritari, la DGT recomana mantenir la calma, reduir la velocitat gradualment, evitar maniobres inesperades i seguir les indicacions dels agents o del personal d’emergència.
Amb aquest canvi, Espanya adopta un sistema que ja funciona en altres països europeus i que busca reduir els temps d’arribada dels serveis de rescat. Una mesura que pot semblar senzilla, però que en una situació crítica pot marcar la diferència entre arribar a temps o arribar massa tard.
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