La psicologia explica què hi ha darrere de les persones que donen les gràcies als cotxes que s’aturen per deixar-les passar: no només són educades
Un gest tan habitual com aixecar la mà en un pas de vianants pot reflectir empatia, reciprocitat i una manera més conscient de relacionar-se amb els altres
Segurament ho has fet alguna vegada. Arribes a un pas de vianants, un conductor s'atura perquè puguis travessar i, abans de continuar el camí, li dediques un somriure o aixeques la mà en senyal d'agraïment. És un gest gairebé automàtic que dura només un parell de segons, però, segons la psicologia, pot dir força coses sobre la manera com ens relacionem amb les persones que ens envolten.
Els especialistes en psicologia social expliquen que les mostres espontànies d'agraïment formen part dels anomenats comportaments prosocials, és a dir, aquells que afavoreixen la convivència i la cooperació entre persones sense esperar necessàriament res a canvi. Aquestes petites accions contribueixen a crear interaccions més positives i augmenten les possibilitats que aquests comportaments amables es repeteixin.
Un gest que va més enllà de l'educació
Donar les gràcies a un conductor no és només una qüestió de bona educació. Diverses investigacions indiquen que les persones que expressen gratitud de manera habitual solen mostrar nivells més elevats d'empatia, cooperació i sensibilitat envers els altres.
En aquest cas, el conductor està complint una obligació legal —aturar-se davant d'un pas de vianants quan cal—, però el vianant decideix igualment reconèixer aquest gest. Aquest intercanvi genera una experiència positiva per a tots dos: qui cedeix el pas se sent valorat i qui travessa reforça una actitud basada en el respecte mutu.
La psicologia considera que aquestes interaccions quotidianes contribueixen a crear un clima de confiança i civisme, especialment en espais compartits com els carrers de pobles i ciutats.
La gratitud també beneficia qui la practica
Els beneficis no són només socials. La investigació científica fa anys que estudia els efectes de la gratitud sobre el benestar psicològic.
Diversos estudis han observat que les persones que acostumen a agrair les petites accions del dia a dia tendeixen a experimentar emocions més positives, una major satisfacció vital i una millor capacitat per afrontar situacions d'estrès. Això no significa que tinguin menys problemes, sinó que solen interpretar les experiències quotidianes des d'una perspectiva més constructiva.
A més, alguns treballs en l'àmbit de la neurociència han detectat que expressar gratitud activa circuits cerebrals relacionats amb la recompensa, les emocions positives i els vincles socials, reforçant aquesta sensació de benestar.
Una manera de sortir del "pilot automàtic"
Els psicòlegs també relacionen aquest tipus de conductes amb l'atenció plena o mindfulness. Quan una persona s'atura un instant per reconèixer el gest d'un altre, deixa de funcionar completament en "pilot automàtic" i presta més atenció al que passa al seu voltant.
Aquest petit moment de consciència afavoreix una relació més propera amb l'entorn i ajuda a valorar situacions que, d'altra manera, passarien desapercebudes.
No es tracta d'un gran esforç ni d'una tècnica complicada: simplement, d'incorporar petits gestos de reconeixement en les activitats més quotidianes.
La convivència també es construeix amb petits detalls
La psicologia insisteix que la convivència no depèn només de grans actes de solidaritat. Els petits gestos repetits cada dia també tenen un impacte real en la manera com ens relacionem.
Somriure a algú, donar les gràcies, mantenir una porta oberta o agrair que un vehicle s'aturi en un pas de vianants són accions senzilles que transmeten respecte i faciliten interaccions més agradables entre desconeguts.
Això no vol dir que una persona que no faci aquest gest sigui menys empàtica o més egoista. Les conductes depenen del context, dels hàbits culturals o, simplement, de si aquell dia la persona està distreta.
Però quan aquest agraïment apareix de manera espontània i habitual, la psicologia considera que pot ser un indicador d'una actitud més orientada a la cooperació, la reciprocitat i l'empatia. Un gest que dura només un segon, però que contribueix, gairebé sense adonar-nos-en, a fer més amable la convivència al carrer.
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