Alerta amb les sandàlies: el calçat estrella de l’estiu pot acabar provocant dolor i lesions
Són fresques, còmodes i pràctiques, però portar-les durant massa hores pot sobrecarregar els peus i el tendó d’Aquil·les
Les sandàlies i xancletes són, per a moltes persones, el calçat ideal de l’estiu. Són fresques, fàcils de posar, permeten que el peu transpiri i resulten molt pràctiques per anar a la platja, a la piscina o fer trajectes curts.
També poden ser útils en dutxes públiques o zones humides, ja que ajuden a protegir la pell del contacte directe amb el terra i poden reduir el risc d’algunes infeccions, com el virus del papil·loma.
El problema apareix quan aquest calçat es converteix en l’opció principal per caminar durant hores.
L’avís d’un expert en podologia
Aitor Pérez, director del Servei Podològic Universitari de la Universitat Catòlica de Múrcia (UCAM), adverteix que les xancletes no haurien d’utilitzar-se habitualment com a calçat principal durant l’estiu.
Segons l’especialista, són adequades per a la piscina, la platja, les dutxes públiques o els desplaçaments curts, però «no s’haurien d’utilitzar com a calçat principal per caminar moltes hores».
Les xancletes obertes obliguen sovint a fer força amb els dits per evitar que caiguin. Aquest gest mantingut pot alterar la manera de caminar i generar una sobrecàrrega progressiva als peus i a les cames.
Per què poden ser una mala opció?
El calçat molt pla i fi ofereix poc amortiment i pot augmentar la tensió a la fàscia plantar, el taló, els bessons i el tendó d’Aquil·les.
Això pot provocar dolor a la planta del peu, molèsties al taló, fatiga muscular o dificultats per caminar amb normalitat, especialment després de moltes hores.
El risc pot ser més elevat entre les persones acostumades a portar talons durant l’hivern o que tenen escurçaments musculars. En aquests casos, Aitor Pérez recomana escollir un calçat amb «una mica de sola o una falca petita», en lloc de passar de cop a una sandàlia completament plana.
Com han de ser les sandàlies adequades?
L’expert recomana triar sandàlies subjectes al peu, preferiblement amb una tira al taló o al turmell. Aquesta subjecció permet caminar sense haver de fer força amb els dits i manté el peu més estable.
També han de ser transpirables i estar fabricades amb materials que no acumulin calor ni humitat. Les gomes tancades, els plàstics i altres materials poc transpirables poden afavorir la suor, les rascades i l’aparició de fongs.
Per tant, les característiques més importants són una bona subjecció, una sola amb una mica de gruix, estabilitat i materials transpirables.
Quant de temps les podem portar?
Les xancletes planes s’haurien de reservar per a estones curtes. Poden servir per anar de casa a la piscina, caminar per la platja o utilitzar-les en dutxes compartides, però no són la millor opció per passar tot el dia caminant, fer turisme o recórrer llargues distàncies.
Quan l’activitat implica moltes hores dempeus, és preferible utilitzar unes sandàlies ergonòmiques que subjectin el taló i l’empenya o un calçat d’estiu més estable.
Què cal fer si apareixen rascades?
Davant d’una rascada al peu, cal deixar d’utilitzar el calçat que l’ha provocat fins que la pell estigui curada. L’especialista recomana rentar la zona amb aigua i sabó, desinfectar-la si hi ha una ferida i protegir-la amb un apòsit.
Si apareix pus, dolor intens o signes d’infecció, cal consultar un podòleg.
També és important eixugar bé l’espai entre els dits, hidratar la pell, aplicar protecció solar a l’empenya i evitar compartir sabates o tovalloles.
Les sandàlies poden continuar sent les grans aliades de l’estiu, però només si es trien bé i s’utilitzen amb moderació. El que sembla un calçat fresc i inofensiu pot acabar convertint-se en una font de dolor quan no subjecta el peu o es porta durant massa hores.
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