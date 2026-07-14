Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d'Espanya
El municipi ofereix un equilibri perfecte entre educació, agenda cultural i un estil de vida saludable
Patricia López Avilés
Formar una família és el somni de molts catalans que busquen construir una llar en una terra rica en cultura, història i racons per descobrir.
A més, els pares volen el millor per als seus fills: quan pensen en el millor per criar-los, hi ha molts factors a considerar. Des de l’educació, les activitats extraescolars i els llocs d’oci fins a la seguretat, espais verds o qualitat de vida de les ciutats, considerar tots els aspectes que ens envolten és important per donar-li la millor qualitat de vida a un fill.
Catalunya acull diferents pobles i ciutats que destaquen per reunir aquestes característiques. Alguns ofereixen més tranquil·litat i contacte directe amb la naturalesa, mentre que d’altres combinen diferents serveis i una àmplia oferta cultural i esportiva per als més petits.
Una opció ideal
Triar on formar una família s’ha convertit en una decisió cada vegada més important per als qui busquen equilibri entre treball, benestar i oci.
En aquest context, diferents municipis catalans s’han consolidat com a opcions ideals per criar fills gràcies a les seves escoles, els seus espais públics i el seu ambient familiar, però n’hi ha un que s’ha colat en les llistes internacionals.
Es tracta de Barcelona, que ocupa la posició 15 de la llista The best cities to raise a family, un rànquing elaborat per Compare the Market, una web de finances del Regne Unit que ha recopilat les millors ciutats del món on establir-se i tenir fills.
Criteris de l’estudi
Per decidir les posicions del llistat han tingut en compte els següents criteris que van del 0 (mínima puntuació) al 10 (màxima puntuació):
- Seguretat: La capital catalana es troba en risc moderat amb una puntuació de 65, segons l’estudi.
- Informe mundial de felicitat: Espanya ocupa la posició 41.
- Activitats per fer amb fills.
- Cost mensual per viure: Barcelona és al lloc 260, una de les posicions més baixes a causa del preu de l'habitatge.
- Permisos de maternitat i paternitat.
- Espais verds.
- Despesa pública en família.
- Accés a la vacunació: el 98% dels nens espanyols estan correctament vacunats.
- Despesa pública en educació.
La millor ciutat d’Espanya
A més, Barcelona és la primera ciutat espanyola que apareix en el rànquing, seguida de Madrid, que ocupa la vintena posició.
La primera posició del rànquing l’ocupa la ciutat australiana de Brisbane, i és que el país apareix quatre vegades al top 10 i es consolida com el millor lloc on tenir fills.
En comparació amb algunes altres ciutats de la llista, les ciutats australianes se solen classificar com a molt segures, i el país té puntuacions altes en felicitat mundial, taxes de vacunació infantil i la baixa parental legal més alta del món.
Amb tot, la capital catalana és una de les millors ciutats del món per formar una família, perquè ofereix un equilibri perfecte entre una educació, una àmplia agenda cultural i un estil de vida saludable a l’aire lliure.
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