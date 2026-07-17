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El truc casolà que ajuda a eliminar el greix incrustat de paelles i olles sense fregar tant

Una barreja de bicarbonat i aigua pot facilitar la neteja de les taques més resistents, però cal utilitzar-la amb precaució per no malmetre els recobriments

El truc casolà que ajuda a eliminar el greix incrustat de paelles i olles sense fregar tant

El truc casolà que ajuda a eliminar el greix incrustat de paelles i olles sense fregar tant / freepik

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Bruna Segura

Girona
  • no utilitzar fregalls metàl·lics sobre superfícies antiadherents;
  • evitar lleixius o productes molt agressius;
  • no escalfar una paella buida durant massa temps;
  • rentar-la quan ja s'hagi refredat una mica, però abans que el greix s'endureixi completament.

També és preferible utilitzar estris de fusta, silicona o niló per no ratllar el recobriment.

Cal anar amb compte amb el rentaplats

Encara que moltes paelles indiquen que són aptes per al rentaplats, nombrosos fabricants recomanen rentar-les a mà sempre que sigui possible.

Els detergents utilitzats en aquests electrodomèstics són més agressius i, a llarg termini, poden reduir la vida útil dels recobriments antiadherents.

Per a la neteja diària, normalment n'hi ha prou amb aigua tèbia, una esponja suau i una petita quantitat de detergent líquid.

El secret és no deixar que el greix s'acumuli

La millor manera d'evitar les taques difícils és actuar de seguida.

Si la paella es renta quan encara és tèbia —mai acabada de treure del foc—, el greix es desprèn molt més fàcilment i és menys probable que s'incrusti.

També és important assecar-la immediatament després d'esbandir-la per evitar marques d'aigua, restes de calç i possibles taques d'oxidació en els materials més sensibles.

Quan és millor no utilitzar bicarbonat

Tot i ser un producte molt versàtil, el bicarbonat no és recomanable per a totes les superfícies.

En paelles amb recobriments antiadherents molt deteriorats o en alguns materials delicats, un ús repetit podria acabar desgastant-los. En aquests casos és preferible seguir sempre les instruccions del fabricant.

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En definitiva, el bicarbonat de sodi pot convertir-se en un bon aliat per eliminar el greix incrustat de l'exterior de paelles i olles, però la millor estratègia continua sent una neteja freqüent, amb productes suaus i sense deixar que la brutícia s'acumuli.

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