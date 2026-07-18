Els Simpsons ho tornen a fer: Homer ja havia protagonitzat el seu propi ‘GTA 6’ deu anys abans
Un antic gag del sofà recrea l’estètica, els neons i les persecucions de Vice City
Durant dècades, Els Simpsons s’han guanyat la fama d’haver “predit” el futur. La sèrie creada per Matt Groening ha mostrat situacions que, anys després, han recordat sorprenentment alguns esdeveniments reals, avenços tecnològics i canvis socials.
Moltes d’aquestes suposades profecies són, en realitat, coincidències, interpretacions posteriors o conseqüència de la capacitat dels guionistes per satiritzar les tendències de cada època. Tot i això, cada vegada que una escena antiga s’assembla a una notícia actual, les xarxes socials tornen a preguntar-se el mateix: Els Simpsons han tornat a predir el futur?
Ara, la comparació afecta un dels videojocs més esperats del 2026. Molt abans de l’arribada de GTA 6, Homer Simpson ja havia recorregut una ciutat plena de palmeres, llums de neó, criminals, tiroteigs i persecucions a bord d’un sofà armat.
El ‘GTA 6’ dels Simpsons va aparèixer el 2016
La seqüència es titula ‘LA-Z Rider’ i és un dels coneguts gags del sofà amb què comencen molts episodis d’Els Simpsons. Es va emetre el 2016, durant la temporada 27, dins de l’episodi ‘Adolescents i mutacions làcties’.
El curt, animat per Steve Cutts, té una durada aproximada d’un minut i mig i converteix Homer en Joe ‘Jaz’ Kazinsky, un heroi musculat que porta una jaqueta blanca amb les mànigues arromangades, una samarreta rosa i unes ulleres de sol.
La seva aparença recorda Sonny Crockett, el protagonista de ‘Miami Vice’, però també personatges del videojoc GTA: Vice City, com Lance Vance.
El títol ‘LA-Z Rider’ juga amb la pronunciació de la paraula anglesa “lazy”, que significa mandrós i encaixa perfectament amb Homer, i amb el nom de la sèrie ‘Knight Rider’.
Homer contra un Ned Flanders convertit en criminal
El gran enemic d'Homer és Fernando Whitmore, un cap criminal interpretat per Ned Flanders. El personatge apareix també exageradament musculat i amb una estètica inspirada en els narcotraficants de la pel·lícula ‘Scarface’.
La història inclou tiroteigs, persecucions, escenes a la presó i una espectacular fugida amb Homer conduint un sofà equipat amb armes. Marge, Bart, Lisa i Maggie també fan petites aparicions al llarg de la introducció.
L’estètica és clarament dels anys 80: postes de sol, palmeres, cotxes esportius, música electrònica i carrers il·luminats amb neons. Uns elements que recorden inevitablement Vice City, la ciutat fictícia de la saga ‘Grand Theft Auto’ inspirada en Miami.
Una coincidència amb el videojoc més esperat
No existeix cap relació oficial entre ‘LA-Z Rider’ i Grand Theft Auto VI. Tots dos productes utilitzen, però, la mateixa imatge de Miami popularitzada durant els anys vuitanta per sèries com ‘Miami Vice’ i pel·lícules com ‘Scarface’.
Aquesta estètica també va ser una part fonamental de GTA: Vice City, publicat el 2002, i tornarà a tenir un gran protagonisme a GTA 6.
El nou videojoc de Rockstar Games tornarà a portar els jugadors a una versió moderna de Vice City, situada dins del gran estat fictici de Leonida. La història tindrà com a protagonistes Jason i Lucia, que es veuran implicats en una conspiració criminal després que un cop no surti com esperaven.
‘GTA 6’ arribarà el 19 de novembre
Grand Theft Auto VI té previst sortir el dijous 19 de novembre de 2026. Rockstar Games va retardar-ne el llançament per disposar de més temps per acabar el videojoc amb el nivell de qualitat esperat. La companyia també ha confirmat el retorn a una Vice City actual i l’exploració de l’estat de Leonida.
El videojoc arribarà inicialment a PlayStation 5 i Xbox Series X|S. L’expectació és enorme, ja que es tracta de la continuació de GTA 5, un dels títols més populars i exitosos de la història dels videojocs.
Mentre els jugadors esperen fins al 19 de novembre, el gag dels Simpsons ha tornat a circular per les xarxes. Deu anys abans del llançament de GTA 6, Homer ja havia viscut la seva pròpia aventura criminal a Vice City, amb un sofà armat com a vehicle i Ned Flanders com a gran narcotraficant.
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