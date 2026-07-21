“Agde, el camp dels catalans”: l’exposició que no et pots perdre aquest estiu
El Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera acull una mostra gratuïta i immersiva sobre Agde, un espai clau per entendre l’exili català a França
DdG
Hi ha visites que no només s’observen: es viuen. El MUME de La Jonquera presenta “Agde, el camp dels catalans (1939-1942)”, una exposició del Memorial Democràtic que convida a endinsar-se en una història colpidora, propera i imprescindible.
La mostra recupera la memòria del camp de concentració d’Agde, al sud de França, on milers de refugiats republicans van ser internats després de la desfeta de 1939.
Aquell espai, conegut com el “camp dels catalans”, va acabar convertint-se en una petita Catalunya fora de Catalunya: un lloc de reclusió, però també de resistència, cultura i organització col·lectiva.
A través de fotografies inèdites, documents d’arxiu i testimonis, el visitant descobrirà com era la vida quotidiana al camp, quines condicions hi patien els refugiats i quin paper hi va tenir la identitat catalana.
Comissariada per la historiadora Laia Arañó, l’exposició combina rigor històric i una posada en escena evocadora, amb elements que recorden l’ambient tancat dels camps.
El recorregut permet entendre per què Agde va ser un espai singular dins del sistema concentracionari francès i com la cultura, la música, l’esport i la vida social van esdevenir formes de supervivència.
La visita és una oportunitat per reconnectar amb la memòria de l’exili des d’una mirada actual, accessible i necessària i es pot veure de forma lliure i gratuïta, fins el 31 d’agost i recomanada per a tots els públics: per aprendre, emocionar-se i mirar el passat amb ulls de present.
Una oportunitat única per descobrir una història sovint poc coneguda, però essencial per entendre la memòria de l’exili català.
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