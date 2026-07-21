Obrir un compte als fills no sempre és la millor opció: un expert alerta del que passa quan fan 18 anys
Si el compte està al seu nom, els estalvis passen a estar sota el seu control quan arriben a la majoria d'edat
Molts pares obren un compte d'estalvi als seus fills amb la intenció d'ajudar-los en el futur a pagar els estudis, comprar un vehicle o afrontar les primeres despeses de la vida adulta. Tanmateix, aquesta decisió pot tenir conseqüències jurídiques que sovint es desconeixen.
L'expert en finances Sergi Torrens recorda que, si el compte bancari està a nom del fill, els diners són legalment seus. Això implica que, quan compleix 18 anys, passa a tenir plena capacitat per decidir què en fa, encara que els estalvis els hagin aportat els pares.
A partir dels 18 anys, els pares ja no decideixen
Quan un menor és titular d'un compte bancari, els pares o tutors en gestionen l'administració mentre exerceixen la pàtria potestat.
Ara bé, en arribar a la majoria d'edat, aquesta representació desapareix i és el mateix titular qui adquireix el control dels diners.
Per tant, si el compte està exclusivament al nom del fill, els progenitors no poden impedir que retiri els estalvis o els destini a qualsevol finalitat legal.
Els diners pertanyen al titular del compte
Segons explica Sergi Torrens, aquest és un aspecte que moltes famílies no valoren prou abans d'obrir el compte.
Encara que l'objectiu dels pares sigui reservar aquells diners per a una finalitat concreta —com ara la universitat o l'entrada d'un habitatge—, si els ingressen en un compte del qual el fill és titular, els estalvis passen a formar part del seu patrimoni.
Per això, l'expert recomana reflexionar prèviament sobre quina és la fórmula més adequada segons l'objectiu de l'estalvi.
Cal tenir en compte els aspectes fiscals
Una altra qüestió que convé valorar és la fiscalitat.
Les aportacions que fan els pares als fills poden tenir implicacions tributàries en determinats casos. Ara bé, els especialistes recorden que el simple fet que el fill compleixi 18 anys no converteix automàticament aquests diners en una donació.
Si els estalvis ja eren legalment del menor perquè el compte estava al seu nom, el canvi de majoria d'edat no genera, per si mateix, cap nova transmissió patrimonial.
En qualsevol cas, quan es fan aportacions importants als fills és recomanable informar-se de la normativa aplicable, ja que l'Impost sobre Successions i Donacions presenta diferències segons la comunitat autònoma.
Maduresa financera: una altra qüestió a valorar
Més enllà dels aspectes legals, Sergi Torrens planteja una reflexió dirigida als pares:
Què farà el teu fill amb aquests diners quan compleixi 18 anys?
L'expert considera que molts joves encara no tenen prou experiència en la gestió dels estalvis i poden prendre decisions impulsives simplement perquè encara no han desenvolupat uns hàbits financers sòlids.
Això no significa que tots els joves actuïn igual, però sí que és un factor que convé tenir present abans de decidir a nom de qui s'obrirà el compte.
Quines alternatives existeixen?
Si la finalitat és reservar uns diners per al futur dels fills, hi ha diverses opcions.
Entre elles:
- obrir un compte a nom dels pares destinat als estalvis familiars;
- establir el menor com a cotitular només quan sigui convenient;
- utilitzar productes d'estalvi específics per a menors;
- planificar amb l'entitat financera la fórmula més adequada segons l'objectiu.
Cada alternativa té implicacions jurídiques i fiscals diferents, de manera que és recomanable demanar assessorament abans de prendre una decisió.
Una decisió que convé planificar
Obrir un compte als fills continua sent una bona manera de preparar el seu futur econòmic, però no és una decisió que s'hagi de prendre únicament per comoditat.
Abans de posar els estalvis a nom d'un menor, és important tenir clar qui en serà el propietari, qui en podrà disposar quan faci 18 anys i quines conseqüències legals o fiscals pot comportar.
Planificar-ho amb temps pot evitar conflictes familiars, malentesos i decisions precipitades quan arribi la majoria d'edat.
- L'actor Milo Manheim celebra la victòria d'Espanya pels carrers de Girona
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Mor un home de 47 anys en caure per un talús de deu metres a Olot
- Aquestes són les platges de la Costa Brava que disposen de serveis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda
- Girona ultima la seva transformació en el regne de Corona per al rodatge d''Enredados
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- El celler empordanès que va néixer d'un somni d'estiu