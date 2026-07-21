El perill ocult dels caixers: aquest simple gest pot evitar que et robin els diners
La Policia Nacional alerta dels trucs més habituals dels lladres i explica com protegir la targeta
Treure diners d’un caixer automàtic sembla una operació rutinària, però pot convertir-se en una situació de risc en qüestió de segons. Càmeres ocultes, dispositius manipulats, desconeguts que intenten distreure’ns o targetes retingudes són alguns dels perills que poden aprofitar els delinqüents per aconseguir el nostre número PIN o accedir als diners del compte.
Per aquest motiu, la Policia Nacional ha compartit una sèrie de recomanacions per reduir el risc de patir un robatori al caixer o convertir-nos en víctimes d’una estafa bancària.
El gest que sempre has de fer quan introdueixes el PIN
El consell principal de la policia és molt senzill: tapar el teclat amb una mà mentre introduïm el PIN.
Aquest gest pot impedir que una càmera oculta enregistri el nostre codi secret. Els delinqüents poden instal·lar dispositius petits i difícils de detectar a prop de la pantalla o del teclat per observar els moviments de l’usuari.
Encara que no hi hagi ningú aparentment al voltant, és important protegir sempre el codi PIN, ja que aquest pot ser captat sense que ens n’adonem.
Revisa el caixer abans d’utilitzar-lo
La Policia Nacional també recomana comprovar que el caixer no presenti elements estranys o peces que semblin fora de lloc.
Cal revisar especialment la ranura on s’introdueix la targeta, el teclat i la zona per on surten els diners. Alguns estafadors poden col·locar dispositius falsos per copiar les dades de la targeta o impedir que aquesta sigui retornada.
Si alguna peça es mou, sembla sobreposada o genera desconfiança, el més segur és no utilitzar aquell caixer i avisar l’entitat bancària o la policia.
Desconfia de les persones que s’apropin
Un altre dels riscos més habituals es produeix quan una persona desconeguda s’acosta amb l’excusa d’ajudar-nos.
La policia recomana no acceptar ajuda de desconeguts, especialment si el caixer presenta algun problema. Aquesta tècnica es pot utilitzar per distreure la víctima, observar el PIN o apropiar-se de la targeta i dels diners.
També és convenient evitar retirar grans quantitats de diners en efectiu i guardar-los immediatament abans d’allunyar-se del caixer.
Què has de fer si el caixer es queda la targeta?
Si el caixer reté la targeta, no s’ha d’abandonar el lloc sense haver pres mesures de seguretat.
El primer que cal fer és bloquejar o desactivar la targeta immediatament, ja sigui a través de l’aplicació del banc o trucant al telèfon d’atenció de l’entitat.
També s’ha de contactar amb el banc i informar de la incidència. És important no confiar en cap número de telèfon enganxat al caixer, ja que podria haver estat col·locat pels mateixos estafadors.
El Banc d’Espanya adverteix que, tot i que la retenció de la targeta pot ser conseqüència d’una fallada tècnica, també podria formar part d’un intent d’estafa.
Per això, abans de marxar, cal assegurar-se que la targeta ha quedat completament bloquejada.
Com reduir el risc d’un robatori al caixer
Per utilitzar un caixer amb més seguretat, convé triar espais ben il·luminats i, sempre que sigui possible, caixers situats dins d’una oficina bancària.
També és recomanable revisar els moviments del compte després de fer l’operació i activar les notificacions del banc per detectar ràpidament qualsevol càrrec sospitós.
Tapar el teclat, examinar la màquina i bloquejar la targeta davant qualsevol incidència són gestos senzills que poden evitar un greu frau bancari i protegir els nostres diners.
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