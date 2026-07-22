El número de la victòria d’Espanya arrasa a la Loteria de Nadal
La data del segon Mundial de la Roja s’ha convertit en el dècim més desitjat del sorteig
La victòria d’Espanya al Mundial de futbol 2026 ha provocat una autèntica febre arreu del país. La selecció espanyola es va proclamar campiona del món el 19 de juliol de 2026, després de superar l’Argentina per 1-0 a la gran final i aconseguir la segona estrella de la seva història.
Milers de persones van sortir al carrer per celebrar un triomf que, per a molts aficionats, representa molt més que un resultat esportiu. La victòria ha despertat sentiments d’orgull, alegria i unitat, però també ha originat una inesperada cursa per aconseguir un número molt concret de la Loteria de Nadal 2026.
El número que tothom busca
El dècim més buscat és el 19726, una combinació formada a partir de la data en què Espanya va guanyar el Mundial: 19 de juliol de 2026.
Des del xiulet final, la demanda d’aquest número ha augmentat considerablement. Molts compradors el consideren un record del triomf de la selecció, mentre que altres confien que una data tan especial també pugui portar-los sort durant el Sorteig Extraordinari de Nadal.
Aquesta mena de dècims relacionats amb dates històriques, esdeveniments esportius, casaments o naixements acostumen a convertir-se en objecte de desig. Tot i això, que un número tingui un significat especial no fa que disposi de més possibilitats de resultar premiat.
On es pot comprar el 19726?
Aconseguir el dècim 19726 no és senzill. En una administració de Madrid, per exemple, ja estava reservat per un client habitual abans que Espanya disputés la final.
Segons la informació disponible al web de Loteries i Apostes de l’Estat, encara es pot trobar en algunes administracions de:
- Las Palmas
- Dos Hermanas, a Sevilla
- Motril, a Granada
- Marbella i Las Lagunas, a Màlaga
- Catarroja, a València
- Santa Cruz de Tenerife
El principal inconvenient és que aquest número concret no es pot comprar per internet, de manera que els interessats s’han de posar en contacte amb les administracions que el tenen consignat o desplaçar-s’hi físicament.
Pot ser el número escollit per la Grossa de Nadal?
El 19726 podria ser el número guanyador de la Grossa de Nadal, però té exactament les mateixes probabilitats que qualsevol altra combinació compresa entre el 00000 i el 99999.
Hi ha 100.000 números possibles, de manera que la probabilitat que el 19726 sigui el primer premi és d’una entre 100.000, és a dir, un 0,001%.
Comprar més dècims del mateix número no augmenta la probabilitat que aquesta combinació surti premiada: simplement incrementa la quantitat de diners que es cobraria en cas que fos l’escollida. En canvi, adquirir números diferents sí que amplia lleugerament les possibilitats d’encertar la Grossa.
Per tant, el número de la victòria d’Espanya pot convertir-se en el gran protagonista de la Loteria de Nadal 2026, però ni el seu simbolisme ni la seva enorme popularitat influeixen en el sorteig. Els bombos no entenen de futbol, de dates històriques ni de supersticions.
El 19726 pot tocar? Sí. Té més opcions perquè Espanya guanyés el Mundial aquell dia? No. Però, per a molts aficionats, conservar aquest dècim ja és una manera de recordar una jornada que difícilment oblidaran.
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