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Bibi, perruquera, revela la clau per aconseguir un ros bonic, lluminós i molt més durador

Preparar bé els cabells abans del matís pot marcar la diferència

Et tenyeixes de ros però no t'aguanta el color?

Et tenyeixes de ros però no t'aguanta el color? / magnific

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Abril Benítez

Moltes dones decideixen tenyir-se de ros perquè és un color lluminós, rejovenidor i versàtil. Pot suavitzar les faccions, dissimular els primers cabells blancs i donar més llum al rostre. També permet jugar amb una gran varietat de tons, des dels rossos freds fins als daurats, mel o beix.

Tanmateix, aconseguir un ros perfecte no sempre és fàcil. Amb el pas de les setmanes, el color pot perdre brillantor, tornar-se groguenc o adquirir reflexos ataronjats. Segons explica la perruquera Bibi, coneguda a TikTok com @bibihairdresser, el problema no sol estar només en el matís escollit.

«La majoria creu que l’error és escollir el matís, però creu-me que és just abans de començar»

adverteix l’especialista.

Què passa amb els cabells durant la menopausa?

Durant la menopausa, els canvis hormonals poden afectar directament la salut capil·lar. La reducció dels estrògens pot fer que els cabells es tornin més fins, secs i fràgils, i que perdin densitat.

Algunes dones també poden notar una caiguda més intensa, menys volum o una textura diferent. La pèrdua de cabell durant la menopausa afecta quatre de cada deu dones, una situació que pot tenir un impacte emocional important.

Aquests canvis també poden influir en el resultat dels tints. Uns cabells més porosos, secs o debilitats poden absorbir el color de manera irregular i perdre’l més ràpidament.

Per això, abans de sotmetre els cabells a una decoloració o a un nou tint, és recomanable valorar-ne l’estat i adaptar el tractament a cada persona.

Per què el tint ros es torna groc?

Un dels problemes més habituals és que el tint ros comenci a groguejar poc després de sortir de la perruqueria.

Bibi explica que la durada del color depèn principalment del fons d’aclariment, és a dir, del color que queda als cabells després del procés de decoloració i abans d’aplicar-hi el matís final.

«El ros perfecte i durador dependrà del fons d’aclariment que aconseguim»

assegura la perruquera.

Quan aquest fons no queda prou net i encara conserva pigments grocs, taronges o altres restes càlides, el matís només els dissimula temporalment. A mesura que el color es renta, aquests reflexos tornen a aparèixer.

«Si matises sobre un fons d’aclariment que no ha quedat net i té restes càlides, això no aguantarà», alerta Bibi.

El matís no ho pot solucionar tot

Moltes persones pensen que per aconseguir un ros fred només cal escollir un matís cendra o molt clar. No obstant això, el matís no pot corregir completament una decoloració mal executada.

«El matís neutralitza el fons d’aclariment, però no resol problemes», sentencia l’especialista.

Això significa que el procés previ és fonamental. Si els cabells no s’han aclarit fins al nivell adequat, el resultat pot ser irregular, poc lluminós i menys durador.

Els consells de Bibi per aconseguir uns cabells ideals

Per obtenir un ros durador i evitar que el color es deteriori ràpidament, la perruquera recomana prestar especial atenció a la preparació dels cabells.

El primer pas és analitzar-ne l’estat. Si estan molt secs, trencadissos o debilitats, és preferible recuperar-los abans d’aplicar-hi una decoloració intensa.

També és important aconseguir un fons d’aclariment uniforme i net. El cabell s’ha d’aclarir prou perquè no quedin pigments càlids excessius, però sense sobrepassar-ne la resistència.

Una vegada aconseguit el fons correcte, cal escollir un matís adaptat al resultat desitjat. No totes les persones necessiten el to més clar de la carta, ja que el matís s’ha de personalitzar segons la base i el tipus de cabell.

Com cuidar els cabells rossos a casa

La cura posterior també és essencial per mantenir el color ros en bon estat.

És recomanable utilitzar un xampú específic per a cabells tenyits, evitar rentar-los amb aigua excessivament calenta i limitar l’ús de planxes i assecadors a temperatures molt elevades.

Els productes nutritius, les màscares hidratants i els tractaments reparadors poden ajudar a conservar la suavitat i la brillantor.

Els xampús violetes també poden neutralitzar temporalment els reflexos groguencs, però no s’han d’utilitzar en excés, ja que poden ressecar els cabells o deixar un to massa apagat.

A més, convé protegir-los del sol, del clor i de l’aigua del mar, perquè aquests factors poden accelerar l’oxidació del tint i modificar-ne el color.

Un bon diagnòstic és la millor garantia

El missatge de Bibi és esperançador: aconseguir uns cabells rossos sans i bonics és possible, però el resultat no depèn només del color final.

Una bona valoració del cabell, una decoloració ben controlada, un fons d’aclariment net i una cura adequada poden fer que el ros mantingui la lluminositat durant molt més temps.

En el cas de les dones que travessen la menopausa, adaptar la tècnica i reforçar la hidratació pot ajudar a protegir uns cabells que, a causa dels canvis hormonals, poden necessitar més atenció.

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La clau no és amagar el problema amb un matís més intens, sinó cuidar els cabells des del primer pas i escollir un tractament personalitzat.

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