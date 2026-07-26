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Ni espelmes ni polseres: el gest que ajuda a evitar que els mosquits entrin a casa aquest estiu

Les altes temperatures afavoreixen la presència d'aquests insectes i alguns hàbits quotidians poden facilitar que proliferin al voltant de casa

Ni espelmes ni polseres: el gest que ajuda a evitar que els mosquits entrin a casa aquest estiu

Ni espelmes ni polseres: el gest que ajuda a evitar que els mosquits entrin a casa aquest estiu / CC0

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Bruna Segura

Girona

Amb l'arribada de la calor, els mosquits tornen a convertir-se en uns dels grans protagonistes de les nits d'estiu. El problema és especialment habitual en zones amb jardins, terrasses o recipients on es pot acumular aigua.

Més enllà dels repel·lents, mosquiteres i altres productes que podem trobar al supermercat, una de les mesures més importants consisteix a actuar precisament allà on es reprodueixen.

I per fer-ho cal revisar un element molt habitual a les cases: qualsevol recipient que pugui acumular aigua estancada.

Molt poca aigua pot ser suficient

Testos, plats sota les plantes, galledes, joguines infantils abandonades al jardí, recipients d'animals o petits elements decoratius poden retenir aigua després de regar o d'un episodi de pluja.

Aquests punts poden convertir-se en llocs adequats perquè determinades espècies de mosquit dipositin els ous.

Per això, una de les mesures preventives més senzilles és buidar periòdicament l'aigua acumulada i evitar deixar recipients a l'exterior en una posició que permeti que s'omplin.

La precaució és especialment important amb el mosquit tigre, present a Catalunya i fàcilment identificable pel seu color fosc i les franges blanques.

I per evitar que entrin a casa?

Les mosquiteres continuen sent una barrera física molt efectiva. També convé evitar deixar portes i finestres obertes sense protecció durant les hores en què hi ha més activitat d'insectes.

Els ventiladors poden ser un altre aliat, ja que el corrent d'aire dificulta el vol dels mosquits i alhora ajuda a suportar millor les nits caloroses.

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Però abans de comprar tota mena de productes, val la pena començar per l'exterior de casa: un simple plat de test amb aigua pot acabar convertint-se en un petit punt de cria.

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