Hisenda avisa: aquest és l'error amb el compte bancari que et pot portar problemes greus
Ser hereu no significa que es pugui disposar immediatament dels diners que la persona difunta tenia al banc
Quan mor un familiar, a més del dol, s'obre un procés administratiu que pot generar molts dubtes. Què passa amb els diners que tenia al compte? Els fills poden retirar-los? I si hi havia més d'un titular?
Un dels errors que cal evitar és pensar que ser hereu permet disposar automàticament dels diners del difunt.
Després d'una defunció, els hereus han d'acreditar davant l'entitat financera la seva condició i completar els tràmits necessaris per adjudicar-se l'herència.
Ser autoritzat no és el mateix que ser propietari
Un altre aspecte important afecta les persones que figuraven com a autoritzades al compte.
Una autorització permet operar amb els diners mentre el titular és viu, però no converteix la persona autoritzada en propietària dels fons ni significa que aquests diners passin automàticament a ser seus quan mor el titular.
La situació és diferent quan el compte té diversos titulars. En aquest cas cal determinar quina part dels diners corresponia a la persona difunta i, per tant, s'integra en l'herència.
Compte amb retirar els diners abans d'hora
Els hereus hauran d'aportar documentació com el certificat de defunció, el certificat d'últimes voluntats i el testament o la declaració d'hereus, segons el cas.
També s'hauran de complir les obligacions fiscals corresponents a l'herència.
Per això, encara que es coneguin les claus bancàries del familiar o es disposi de la seva targeta, utilitzar els diners sense haver regularitzat prèviament la successió pot generar conflictes entre els hereus i problemes legals.
Davant d'una herència amb diversos beneficiaris o una situació patrimonial complexa, convé consultar el banc i buscar assessorament professional abans de fer cap moviment.