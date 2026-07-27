El lloc on no hauries de deixar mai el mòbil quan vas a la platja: pot fer-lo malbé en poca estona
La calor, el sol directe, la sorra i l'aigua formen una combinació especialment perjudicial per als dispositius electrònics
Mòbil, crema solar, tovallola i banyador. El telèfon s'ha convertit en un element més de qualsevol jornada a la platja, ja sigui per fer fotografies, escoltar música o consultar les xarxes socials.
Però deixar-lo durant hores damunt de la tovallola i exposat directament al sol no és una bona idea.
Els telèfons estan dissenyats per funcionar dins d'uns determinats marges de temperatura. Una exposició prolongada a una calor excessiva pot fer que el dispositiu redueixi temporalment el rendiment o fins i tot mostri un avís de temperatura i deixi de funcionar fins que es refredi.
No el refredis de cop
Si el mòbil s'ha sobreescalfat, tampoc és recomanable intentar refredar-lo bruscament introduint-lo a la nevera, al congelador o posant-lo en contacte directe amb gel.
Els canvis sobtats de temperatura poden provocar condensació i perjudicar els components electrònics.
La millor opció és retirar-lo del sol, deixar d'utilitzar-lo durant una estona i portar-lo a un lloc fresc i ventilat.
Sorra i aigua, dos enemics més
A la Costa Brava, a més de la calor, cal tenir en compte la sorra. Els petits grans poden introduir-se als connectors, altaveus i altres obertures del dispositiu.
I encara que molts telèfons actuals ofereixen resistència a l'aigua, això no significa que sigui convenient banyar-s'hi. A més, l'aigua salada pot resultar especialment agressiva.
Per això, durant una jornada a la platja, el millor lloc per al mòbil és a l'ombra, protegit de la sorra i lluny de l'aigua, i no abandonat sobre una tovallola sota el sol durant hores.
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