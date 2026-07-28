Compte: Si viatges aquest estiu i no tens aquest formulari obligatori de la UE, et multaran
Els diners no estan prohibits, però s’han de declarar en entrar o sortir del país; no fer-ho pot comportar una sanció mínima de 600 euros
Portar una quantitat elevada de diners en efectiu durant un viatge és completament legal. Tanmateix, a partir d’un determinat import és obligatori comunicar-ho a les autoritats abans de travessar la frontera.
A l'estat espanyol, qualsevol persona que entri o surti del territori amb 10.000 euros o més —o l’equivalent en una altra moneda— ha de presentar una declaració de moviments de mitjans de pagament. L’obligació s’aplica tant als viatges cap a països de fora de la Unió Europea com als desplaçaments entre l'estat espanyol i un altre estat membre.
El límit inclou exactament els 10.000 euros
Un dels errors més habituals és pensar que només cal declarar quan se superen els 10.000 euros. La normativa, però, parla d’un import igual o superior a aquesta quantitat.
Per tant, cal presentar la declaració si es transporten:
- 10.000 euros exactes;
- una quantitat superior;
- o el seu contravalor en dòlars, lliures o qualsevol altra divisa.
El límit s’aplica per persona i viatge, no per família ni per vehicle.
Quin formulari s’ha de presentar?
El model depèn del recorregut que es faci.
Quan una persona transporta els diners físicament entre l'estat espanyol i un altre país de la Unió Europea, s’utilitza el model S-1. Aquest mateix formulari serveix per als moviments de grans quantitats d’efectiu dins del territori de l'estat espanyol.
En canvi, per entrar o sortir del conjunt de la UE des d’un país tercer s’utilitza el formulari harmonitzat europeu, identificat a l'estat espanyol com a model E-1 per als diners acompanyats pel viatger. La declaració s’ha de presentar davant la duana del país pel qual s’entra o se surt de la Unió.
Dins de la UE també pot ser obligatori declarar
La normativa europea no estableix un sistema únic per als moviments d’efectiu entre dos estats membres. Per aquest motiu, Brussel·les recomana consultar les regles del país de sortida, del de destinació i dels possibles territoris de trànsit.
En el cas de l'estat espanyol, la legislació sí que obliga a declarar l’entrada o sortida de 10.000 euros o més, encara que el viatge sigui, per exemple, entre Barcelona i París, Lisboa, Roma o Berlín.
Això significa que no només han d’estar alerta els viatgers que volen a països de fora de la UE.
Què es considera “efectiu”?
L’obligació no afecta únicament els bitllets i les monedes que continuen en circulació.
La normativa europea també inclou:
- bitllets i monedes, fins i tot alguns que ja no circulen però encara es poden canviar;
- xecs de viatge;
- xecs, pagarés o ordres de pagament al portador;
- monedes amb un contingut mínim d’or del 90%;
- lingots o altres peces d’or sense encunyar amb una puresa mínima del 99,5%.
Per calcular si s’arriba al llindar dels 10.000 euros, s’ha de sumar el valor dels diferents instruments que transporta la persona.
No cal pagar cap impost pel fet de declarar-los
Presentar el formulari no significa haver de pagar automàticament cap impost o taxa.
La declaració serveix perquè les autoritats coneguin qui transporta els diners, d’on provenen, qui n’és el propietari, quin és el seu destí i per a què es faran servir.
Ara bé, els agents poden demanar documentació que acrediti l’origen lícit dels fons, com ara justificants bancaris, contractes de compravenda, factures, documents d’una herència o qualsevol altra prova coherent amb l’operació.
Quina multa et poden posar?
A l'estat espanyol, no presentar la declaració corresponent es considera una infracció greu.
La multa mínima és de 600 euros i pot arribar fins al 50% del valor dels mitjans de pagament transportats. A més, es pot imposar una amonestació pública o privada.
Les autoritats també poden intervenir temporalment els diners mentre investiguen l’origen, el destí o les circumstàncies del moviment.
També et poden controlar amb menys de 10.000 euros
Portar menys de 10.000 euros no obliga, en principi, a presentar aquesta declaració fronterera.
Això no impedeix que les autoritats inspeccionin una persona, el seu equipatge o el vehicle si detecten indicis que els diners podrien estar relacionats amb blanqueig de capitals, finançament del terrorisme o qualsevol activitat delictiva.
La normativa europea permet actuar fins i tot quan l’import és inferior al llindar establert.
I si els diners viatgen per correu o missatgeria?
Les normes també cobreixen l’anomenat efectiu no acompanyat, és a dir, els diners que entren o surten mitjançant correu postal, paqueteria, transport de mercaderies o equipatge que no acompanya personalment el seu propietari.
Quan el valor és igual o superior a 10.000 euros, les autoritats poden exigir una declaració informativa al remitent, al destinatari o als seus representants.
A l'estat espanyol, aquests moviments es declaren mitjançant els models S-2 o E-2, segons si tenen origen o destinació dins o fora de la Unió Europea.
Moure diners dins de l'estat espanyol també té un límit
La normativa estableix un segon llindar per als moviments que es fan exclusivament dins del territori de l'estat espanyol.
Quan es transporten 100.000 euros o més fora del domicili del portador, també s’ha de presentar una declaració prèvia, habitualment mitjançant el model S-1 si els diners van acompanyats.
Aquest límit no s’ha de confondre amb les restriccions als pagaments en metàl·lic entre particulars, empreses i professionals, que formen part d’una normativa diferent.
Què convé fer abans del viatge?
Abans de sortir amb una quantitat elevada d’efectiu, és recomanable:
- comprovar les normes del país de destinació i dels estats de trànsit;
- presentar el formulari que correspongui;
- conservar-ne una còpia durant tot el recorregut;
- portar documentació que acrediti l’origen i la finalitat dels diners;
- i evitar fraccionar artificialment la quantitat entre diverses persones amb l’objectiu d’eludir els controls.
Portar 10.000 euros o més durant les vacances no és il·legal. El problema apareix quan no es declara correctament o no es pot justificar l’origen dels fons. En aquests casos, el viatge pot acabar amb els diners intervinguts i una multa considerable.
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