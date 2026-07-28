Pots desheretar un fill si fa anys que no et parla? Això és el que diu la llei
El simple distanciament familiar no és suficient en la major part de l'estat espanyol, però a Catalunya el Codi Civil preveu una causa específica vinculada a l'absència continuada de relació
Els conflictes familiars poden acabar traslladant-se també al terreny de les herències. Una de les preguntes més habituals és si un pare o una mare poden desheretar un fill simplement perquè fa anys que no hi mantenen cap relació.
La resposta és que depèn de la legislació aplicable. A la major part de l'estat espanyol, el fet que un fill deixi de parlar als seus pares no constitueix, per si sol, una causa legal de desheretament. En canvi, Catalunya disposa d'una regulació pròpia que sí que contempla aquesta possibilitat en determinades circumstàncies.
L'advocat especialista en herències David Jiménez ha explicat en un vídeo divulgatiu quines opcions ofereix la llei i quins requisits s'han de complir perquè un desheretament sigui vàlid.
El silenci, per si sol, no és motiu de desheretament
Moltes persones creuen que després de diversos anys sense cap contacte amb un fill ja és possible excloure'l de l'herència. Jurídicament, però, aquesta afirmació no és correcta.
Al dret civil comú, que s'aplica a la major part de l'estat espanyol, la manca de relació familiar no és una causa automàtica de desheretament. La llei només admet els motius que apareixen expressament previstos al Codi Civil, i no és possible afegir-ne de nous per voluntat del testador.
Per aquest motiu, deixar un fill fora de l'herència sense una causa legal pot provocar que el desheretament sigui declarat nul.
La via del maltractament psicològic
En els últims anys, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha admès que determinats casos de maltractament psicològic greu poden justificar el desheretament.
Ara bé, no n'hi ha prou amb demostrar que no hi ha relació familiar. Cal acreditar que aquesta conducta ha provocat un dany psicològic important al pare o a la mare i que encaixa dins dels supòsits reconeguts pels tribunals.
Per tant, cada cas s'ha d'analitzar individualment i les proves tenen un paper fonamental.
Catalunya té una regulació diferent
A Catalunya, la situació és diferent perquè el Codi Civil de Catalunya incorpora expressament una causa pròpia de desheretament.
La normativa permet desheretar un legitimari per una absència manifesta i continuada de relació familiar, sempre que aquesta manca de contacte sigui imputable exclusivament al fill o descendent.
Això significa que no cal acreditar necessàriament un maltractament psicològic com exigeix la jurisprudència del dret civil comú. Tot i això, sí que s'ha de demostrar que el trencament de la relació és real, prolongat en el temps i atribuïble al legitimari.
Aquesta és una de les diferències més importants entre el dret successori català i el que s'aplica a la major part de l'estat espanyol.
No n'hi ha prou amb voler-ho
Encara que existeixi una causa legal, el desheretament no és automàtic.
Perquè tingui efectes, és imprescindible que el testador l'inclogui expressament en el testament i hi faci constar el motiu concret pel qual deshereta el fill.
Si no hi ha testament, no és possible desheretar ningú.
A més, si la causa indicada és falsa, no es pot provar o no està prevista per la llei, el fill afectat pot impugnar judicialment el desheretament.
Quines són les causes generals de desheretament?
El Codi Civil preveu diverses causes que permeten desheretar un fill, entre les quals hi ha:
- haver atemptat greument contra la vida o la integritat del testador o dels seus familiars;
- haver exercit maltractament físic o, segons la jurisprudència, també psicològic en determinats casos;
- haver presentat una acusació falsa contra el testador per un delicte greu;
- haver obligat el testador, mitjançant violència, intimidació o frau, a fer o modificar el testament;
- o haver-li impedit testar lliurement.
Aquestes causes s'han d'acreditar si el desheretament és impugnat.
Què passa amb la legítima?
Un altre error freqüent és pensar que qualsevol pare o mare pot deixar tots els seus béns a qui vulgui.
La legislació successòria protegeix la legítima, és a dir, la part mínima de l'herència que correspon a determinats hereus forçosos.
Precisament per això, el desheretament només és possible quan existeix una causa legal i aquesta queda recollida correctament al testament. Si els tribunals consideren que no es compleixen aquests requisits, el fill podrà reclamar els drets que li corresponen.
És recomanable modificar el testament?
Quan es produeix un trencament familiar important, els experts recomanen revisar el testament abans de prendre qualsevol decisió.
Cada comunitat autònoma amb dret civil propi pot tenir normes diferents i una mateixa situació pot tenir conseqüències jurídiques molt diverses segons la legislació aplicable.
Per aquest motiu, abans d'intentar desheretar un fill és aconsellable rebre assessorament especialitzat i comprovar que la causa invocada s'ajusta al que estableix la llei.
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