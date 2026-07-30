Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: "M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada"
Un jove explica que va adquirir un habitatge embargat per un banc mitjançant un préstec personal, un cas poc habitual en l'actual mercat immobiliari
Comprar un habitatge abans dels 25 anys és una possibilitat cada vegada més difícil per a la majoria dels joves. L'augment del preu dels pisos, els tipus d'interès i la dificultat per estalviar l'entrada fan que l'edat mitjana d'accés a la propietat sigui cada cop més elevada.
En aquest context, la història de Santiago Marín, un jove de 22 anys d'Albacete, ha despertat interès després d'explicar que ja és propietari d'una casa que va comprar amb només 21 anys per menys de 40.000 euros, sense recórrer a una hipoteca tradicional.
Un habitatge embargat pel banc
Segons ha explicat en diverses entrevistes, l'habitatge es troba a Fuensanta, un municipi de la província d'Albacete.
La casa era una propietat embargada per una entitat bancària, una circumstància que, segons ell, li va permetre adquirir-la a un preu molt inferior al del mercat.
El jove assegura que, si l'hagués comprada a un particular, probablement li hauria costat més del doble.
Aquest tipus d'immobles solen sortir a la venda després d'un procés d'execució hipotecària i, en alguns casos, les entitats financeres opten per vendre'ls amb descomptes per agilitzar-ne la sortida.
Sense hipoteca
Un dels aspectes que més ha sorprès és que Santiago afirma que no va demanar una hipoteca.
En lloc d'això, va optar per finançar la compra mitjançant un préstec personal, que preveu retornar en aproximadament cinc anys.
Els préstecs personals acostumen a tenir terminis molt més curts i interessos més elevats que una hipoteca, però també impliquen menys tràmits i poden ser una alternativa quan l'import necessari és relativament reduït.
Ara bé, els experts recorden que aquesta fórmula només és viable en operacions de poca quantia i quan la capacitat econòmica del comprador permet assumir quotes mensuals elevades.
La casa estava ocupada
Quan va formalitzar la compra, l'habitatge estava ocupat.
Segons el mateix Santiago, la situació es va resoldre sense conflictes i les persones que hi vivien van abandonar l'immoble després de l'adquisició.
Cal recordar, però, que no tots els casos d'habitatges ocupats acaben de la mateixa manera. En moltes ocasions, la recuperació de la possessió requereix procediments judicials que poden allargar-se durant mesos o fins i tot anys.
Per aquest motiu, adquirir un immoble ocupat implica riscos que convé valorar abans de formalitzar la compra.
Un cas excepcional
La història de Santiago ha generat molt interès perquè s'allunya de la realitat que viuen la majoria dels joves.
Segons les últimes dades disponibles, l'edat mitjana d'emancipació a l'estat espanyol continua situant-se per sobre dels 30 anys, mentre que cada vegada és més difícil accedir a la compra d'un habitatge sense ajuda familiar.
El preu mitjà dels pisos també és molt superior als menys de 40.000 euros que va pagar el jove d'Albacete, especialment a les grans ciutats i a les zones amb més demanda.
Debat sobre el treball al camp
Durant la seva participació al programa laSexta Xplica, Santiago també va parlar de la seva feina al sector agrari.
Va defensar que el camp té dificultats per trobar treballadors qualificats i va assegurar que moltes explotacions tenen problemes per incorporar professionals especialitzats.
Les seves paraules van provocar un debat al plató.
Una altra participant, Amina Mouthadi, va discrepar d'aquesta anàlisi i va sostenir que el principal obstacle no és la manca de personal, sinó les condicions laborals i els salaris que ofereix una part del sector.
Segons la seva opinió, moltes persones estarien disposades a treballar al camp si les retribucions fossin més elevades.
Santiago, en canvi, va respondre que aquesta realitat no coincideix amb la seva experiència i va defensar que les condicions poden variar molt segons l'explotació agrícola i el tipus de feina.
És una fórmula reproduïble?
La compra d'un habitatge embargat amb un préstec personal no és una opció habitual.
Aquest tipus d'operacions només acostumen a ser possibles quan el preu de compra és molt baix i el comprador disposa d'uns ingressos suficients per assumir unes quotes mensuals més elevades que les d'una hipoteca convencional.
Per això, els especialistes recomanen estudiar amb deteniment les condicions de finançament, els possibles riscos jurídics de l'immoble i l'estat de conservació de l'habitatge abans de prendre una decisió.
El cas de Santiago demostra que encara és possible comprar un habitatge per un import reduït en determinades zones, però també posa de manifest que es tracta d'una situació molt poc representativa del mercat immobiliari actual.
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