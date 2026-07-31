Una psicòloga experta en son alerta de l'error més habitual abans d'anar a dormir a l'estiu
Núria Roure recomana una dutxa tèbia per afavorir el descans i comparteix diversos consells per dormir millor durant les nits de més calor
Les altes temperatures de l'estiu poden convertir el descans nocturn en tot un repte. Quan la calor dificulta que el cos redueixi la seva temperatura, agafar el son resulta més complicat i els despertars durant la nit són més freqüents.
Per ajudar a combatre aquest problema, la psicòloga especialitzada en son Núria Roure ha compartit, a través de les seves xarxes socials, diversos consells per facilitar el descans durant les nits més caloroses. Entre tots, n'hi ha un que sorprèn especialment: evitar les dutxes d'aigua freda just abans d'anar a dormir.
Per què no és recomanable una dutxa freda?
Encara que moltes persones pensen que una dutxa freda és la millor manera de refrescar-se abans d'anar al llit, Roure explica que pot tenir l'efecte contrari.
Segons la psicòloga, l'aigua molt freda pot activar l'organisme i dificultar l'estat de relaxació necessari per iniciar el son. Per això, recomana optar per una dutxa tèbia, que ajuda el cos a preparar-se per al descans sense provocar aquesta activació.
Diversos estudis sobre la regulació de la temperatura corporal indiquen que el descens progressiu de la temperatura és un dels mecanismes que faciliten l'inici del son, motiu pel qual una dutxa temperada acostuma a ser més beneficiosa que una de molt freda.
Refrescar l'habitació abans d'anar al llit
Per a les persones que disposen d'aire condicionat, Roure recomana mantenir les persianes abaixades durant el dia per evitar que l'habitatge acumuli calor.
Abans d'anar a dormir, aconsella encendre l'aire condicionat fins que l'habitació assoleixi una temperatura agradable i, un cop al llit, apagar-lo perquè l'organisme pugui regular la seva temperatura de manera natural durant la nit.
Si no es disposa d'aire condicionat, un ventilador també pot ajudar a reduir la sensació de calor i fer més confortable l'ambient abans d'anar a dormir.
Aplicar fred en punts concrets del cos
Una altra de les recomanacions de l'especialista consisteix a aplicar fred en determinades zones del cos, com ara els canells, els palmells de les mans, la nuca o els turmells.
Per fer-ho, es pot utilitzar aigua freda o fins i tot un glaçó de gel. Segons explica Roure, aquests punts actuen com a "radiadors" naturals del cos i refredar-los pot contribuir a disminuir lleugerament la temperatura corporal, un dels processos que afavoreixen l'inici del son.
Un truc senzill per refrescar el llit
La psicòloga també comparteix un consell que li va explicar una pacient i que assegura que dona bons resultats.
Consisteix a posar al congelador diverses ampolles d'aigua o una bossa d'aigua calenta plena d'aigua i, una vegada fredes, deixar-les uns minuts dins del llit abans de ficar-s'hi.
D'aquesta manera, s'aconsegueix que els llençols estiguin més frescos durant els primers minuts del descans, que acostumen a ser els més difícils quan la temperatura és elevada.
No obsessionar-se si costa dormir
Més enllà d'aquests consells, Roure recorda que forçar el son acostuma a ser contraproduent.
Si, malgrat la calor, resulta difícil adormir-se, recomana no obsessionar-se amb el fet de dormir immediatament. L'ansietat o la pressió per aconseguir-ho poden incrementar l'estat d'activació de l'organisme i dificultar encara més el descans.
Per això, mantenir una rutina relaxada abans d'anar al llit i crear un ambient fresc i confortable continua sent una de les estratègies més eficaces per afrontar les nits d'estiu.
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