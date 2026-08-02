Antonio, jubilat amb una pensió de 1.000 euros: "La quantia que ens pagaven era tan baixa que encara es queda curta"
L'encariment dels aliments i de l'energia obliga molts pensionistes a ajustar al màxim les despeses, malgrat les revaloritzacions dels últims anys
L'augment del cost de la vida continua condicionant el dia a dia de molts jubilats, especialment dels que perceben pensions modestes. Tot i que les pensions contributives s'han revaloritzat els darrers anys d'acord amb la inflació, nombrosos pensionistes asseguren que l'increment dels preus dels aliments, de l'energia i de l'habitatge continua dificultant arribar a final de mes.
Aquest és el cas d'Antonio, un jubilat que percep una pensió d'uns 1.000 euros mensuals i que ha explicat a laSexta com adapta les seves despeses per mantenir l'equilibri del pressupost familiar.
"La pujada ha ajudat, però continua sent insuficient"
Antonio reconeix que la revalorització de les pensions li va donar "una alegria", però considera que parteix d'una prestació que ja era baixa.
Segons explica, bona part dels seus ingressos es destinen a cobrir les necessitats més bàsiques, especialment l'alimentació.
"No ens excedim en res", assegura, tot destacant que la compra setmanal s'ha convertit en una de les principals preocupacions econòmiques.
Estalviar també en calefacció
L'energia és una altra de les partides que vigila amb més atenció.
Per reduir el consum, explica que ha optat per utilitzar un calefactor d'aire en determinades situacions i que procura controlar molt més l'ús de la calefacció que no pas anys enrere.
Segons relata, ha arribat a rebre factures de llum i gas de més de 400 euros, tot i que en períodes posteriors les ha aconseguit reduir fins als 220 euros.
Buscar ofertes i controlar cada despesa
Antonio explica que compara preus als supermercats i aprofita les promocions sempre que pot.
Resumeix aquesta manera de gestionar l'economia domèstica amb una frase: "Amb la pensió s'han de fer matemàtiques."
La seva experiència reflecteix la realitat de moltes persones grans que revisen amb detall les despeses mensuals per evitar desquadrar el pressupost.
Viatjar, un luxe difícil d'assumir
Tot i que li agradaria viatjar, admet que aquesta és una despesa que no es pot permetre.
Explica que prefereix prioritzar les necessitats quotidianes abans que destinar una part important de la pensió a activitats d'oci.
Per mantenir la vida social, acostuma a reunir-se amb els seus amics per jugar a cartes, però cadascú assumeix les seves pròpies despeses.
Les pensions han pujat, però també el cost de la vida
Des del 2022, les pensions contributives es revaloren anualment segons l'evolució de l'índex de preus al consum (IPC), una mesura destinada a preservar el poder adquisitiu dels pensionistes.
Aquesta actualització ha permès que les prestacions augmentin de manera significativa durant els últims exercicis.
Ara bé, diverses organitzacions de pensionistes i experts assenyalen que moltes persones amb pensions baixes continuen tenint dificultats econòmiques, especialment si han d'afrontar despeses elevades d'habitatge, energia o dependència.
Una realitat molt diversa
La situació dels pensionistes varia considerablement segons la quantia de la prestació, la comunitat autònoma, si viuen sols o en parella i si disposen d'un habitatge en propietat o han de pagar un lloguer.
Per aquest motiu, el cas d'Antonio no és representatiu de tots els jubilats, però posa de manifest les dificultats amb què conviuen moltes persones grans amb ingressos ajustats.
Segons les dades oficials de la Seguretat Social, la pensió mitjana de jubilació és superior als 1.500 euros mensuals, però centenars de milers de pensionistes continuen percebent prestacions sensiblement inferiors i han d'ajustar al màxim les seves despeses per arribar a final de mes.
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