El gest que molts fan amb l'estora de casa i que pot acabar amb una multa de 3.000 euros
No hi ha cap prohibició d'àmbit estatal, però moltes ordenances municipals sancionen aquestes pràctiques quan embruten la via pública o provoquen molèsties als veïns
Sacsejar una estora, una catifa o qualsevol altra peça de roba per la finestra és un gest habitual en moltes llars. Tot i això, en determinades circumstàncies aquesta pràctica pot acabar comportant una sanció econòmica si embruta la via pública o causa molèsties als veïns.
Encara que no existeix cap llei estatal que prohibeixi expressament aquesta conducta, molts ajuntaments han incorporat aquesta qüestió a les seves ordenances municipals de neteja i convivència, que regulen les actuacions que poden afectar l'espai públic o la convivència veïnal.
Depèn de l'ordenança de cada municipi
La possibilitat de rebre una multa depèn, sobretot, de la normativa municipal vigent al municipi on es produeixen els fets.
Un dels casos més coneguts és el de Madrid, on l'ordenança municipal de neteja prohibeix embrutar l'espai públic com a conseqüència de la neteja de balcons i terrasses o de sacsejar catifes, roba o altres objectes des de finestres i balcons.
També altres municipis de la Comunitat de Madrid, com Pozuelo del Rey, disposen d'ordenances que prohibeixen aquestes pràctiques quan poden afectar la via pública o terceres persones.
En la mateixa línia, Alacant també recull a la seva ordenança de neteja la prohibició de realitzar accions que embrutin el carrer, entre les quals figura la neteja o sacsejada d'objectes des de façanes i balcons.
Multes que poden arribar als 3.000 euros
L'import de les sancions no és el mateix a tot arreu, ja que cada ajuntament fixa les quanties a la seva ordenança.
En la majoria dels casos, aquestes conductes es consideren infraccions lleus, amb multes que habitualment oscil·len entre 60 i 750 euros.
Ara bé, si els fets es consideren més greus, hi ha reincidència o s'han causat danys o perjudicis a tercers, les sancions poden augmentar fins als 1.500 o fins i tot 3.000 euros, segons la normativa municipal aplicable.
També hi pot intervenir la comunitat de propietaris
Més enllà de les ordenances municipals, aquest tipus de conductes també poden tenir conseqüències dins de la comunitat de veïns.
La Llei de propietat horitzontal estableix que no es poden dur a terme activitats prohibides pels estatuts de la comunitat ni aquelles que siguin molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.
Tot i que la norma no esmenta específicament les estores o les catifes, sí que ofereix cobertura legal perquè la comunitat actuï quan aquests comportaments provoquen molèsties reiterades o afecten altres propietaris.
No sempre comporta una sanció
Els experts recorden que sacsejar una estora per la finestra no és il·legal per si mateix. La possibilitat de ser sancionat dependrà de diversos factors, com ara el contingut de l'ordenança municipal, si s'ha embrutat la via pública, si s'han causat molèsties als veïns o si s'han produït danys.
Per aquest motiu, abans de donar per fet que aquesta pràctica està prohibida, convé consultar la normativa del municipi corresponent, ja que és aquesta la que determina en quins casos pot constituir una infracció i quina sanció s'hi pot aplicar.
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