Un serraller alerta de la vulnerabilitat d'aquests panys tan comuns a les llars de les comarques gironines
El professional recomana revisar els bombins antics i apostar per models de seguretat certificats si fa anys que no s'actualitza el sistema de tancament
Amb la tornada de les vacances, moltes famílies de les comarques gironines revisen les mesures de seguretat de casa seva. La preocupació pels robatoris fa que cada vegada més propietaris es plantegin renovar els panys, instal·lar alarmes o reforçar els accessos a l'habitatge.
En aquest context, el serraller Daniel Mateo, conegut a les xarxes socials com "El serraller de TikTok", ha advertit que alguns bombins antics, encara molt habituals en habitatges de Catalunya, ofereixen un nivell de protecció inferior al dels models actuals.
Recomana substituir els bombins més antics
En un dels seus vídeos, el professional assenyala un model de bombí de la marca Escurra que, segons explica, ja ha quedat superat des del punt de vista de la seguretat.
Per aquest motiu, recomana que els propietaris que encara disposin d'aquest tipus de pany valorin la possibilitat de substituir-lo per un model més modern.
Ara bé, el fet de tenir aquest bombí no significa necessàriament que l'habitatge sigui fàcil d'assaltar. El nivell de protecció depèn també de l'estat de la porta, del marc, dels escuts protectors i de la resta d'elements de seguretat instal·lats.
Què convé tenir en compte?
Els professionals del sector coincideixen que, si un pany té molts anys o presenta signes de desgast, pot ser un bon moment per actualitzar-lo.
A l'hora d'escollir un nou bombí, és recomanable optar per models que incorporin característiques de seguretat com:
- protecció contra tècniques habituals d'atac als panys;
- resistència davant intents de perforació o manipulació;
- sistemes de control de còpia de claus mitjançant targeta de propietat;
- i certificacions reconegudes de seguretat.
Aquestes prestacions dificulten els intents d'intrusió i augmenten el temps necessari per forçar un accés.
La seguretat no depèn només del pany
Els especialistes recorden que substituir el bombí és només una part de la protecció de l'habitatge.
També és important comprovar que la porta estigui en bon estat, disposar d'un escut protector adequat, evitar deixar claus amagades a l'exterior i assegurar-se que portes i finestres quedin ben tancades quan no hi ha ningú a casa.
En habitatges unifamiliars o aïllats, una bona il·luminació exterior i sistemes de videovigilància o alarma també poden actuar com a elements dissuasius.
Revisar la seguretat periòdicament
Els serrallers recomanen revisar periòdicament l'estat dels sistemes de tancament, especialment si tenen molts anys o si s'ha perdut alguna clau, s'ha produït un robatori o s'ha canviat recentment de propietari o de llogater.
Renovar un bombí antic per un model amb estàndards de seguretat actuals pot contribuir a millorar la protecció de l'habitatge, sempre dins d'una estratègia global que combini bons hàbits i elements de seguretat adequats.
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