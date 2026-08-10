Compte amb l’extractor de la cuina: aquest error et pot costar fins a 3.000 euros i enfrontar-te amb els veïns
Una mala instal·lació o un manteniment deficient pot convertir els fums i les olors en un problema legal dins la comunitat
L’extractor de la cuina és un dels electrodomèstics que fem servir gairebé sense pensar-hi. L’encenem quan cuinem a la planxa, fregim, bullim aliments o preparem plats que generen molt de fum, vapor, greix o olors. La seva funció és precisament aquesta: captar l’aire contaminat de la cuina i expulsar-lo o filtrar-lo per evitar que s’escampi per l’habitatge.
Fer-lo servir correctament ajuda a reduir la humitat, evita que el greix s’acumuli als mobles i millora la qualitat de l’aire interior. El problema apareix quan l’aparell està mal instal·lat, els filtres estan saturats o la sortida de fums està connectada de manera incorrecta.
I si vivim en una comunitat de propietaris, les conseqüències poden anar molt més enllà d’una simple mala olor.
Quan l’extractor es converteix en un malson per als veïns
En un bloc de pisos, els sistemes de ventilació i alguns conductes poden afectar zones comunes o altres habitatges. Per això, una instal·lació defectuosa pot provocar que els fums de la cuina, el greix o les olors acabin entrant al pis del costat, al de dalt o a través d’un pati interior comunitari.
El resultat acostuma a ser un dels conflictes veïnals més incòmodes: veïns que no poden obrir les finestres, habitacions que fan olor de menjar durant hores o conductes compartits pels quals retornen els fums.
Un extractor sense un bon sistema antiretorn, amb els filtres obstruïts o connectat a un conducte que no li correspon pot deixar de fer correctament la seva funció. En aquests casos, el que per a un propietari és simplement “encendre la campana” pot convertir-se per als altres en una molèstia continuada.
Què diu la normativa sobre els extractors?
El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix que els habitatges han de disposar de sistemes adequats de ventilació perquè es puguin eliminar els contaminants que es produeixen durant l’ús normal de l’edifici.
En concret, el Document Bàsic de Salubritat HS 3 preveu que la zona de cocció de la cuina compti amb un sistema d’extracció mecànica capaç d’evacuar els vapors i contaminants.
Això significa que no n’hi ha prou amb tenir una campana instal·lada: el sistema ha de funcionar correctament i no ha de traslladar el problema a la resta de l’edifici.
La Llei de Propietat Horitzontal també pot entrar en joc
Quan les molèsties afecten els veïns, també entra en escena la Llei de Propietat Horitzontal.
L’article 7.2 estableix que els propietaris o ocupants d’un habitatge no poden dur a terme activitats que siguin molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites, ni activitats que puguin perjudicar l’immoble.
Per tant, si un extractor de fums provoca de manera continuada olors o emissions que entren als habitatges veïns o afecten zones comunes, la comunitat pot reclamar que el problema se solucioni.
El president de la comunitat pot arribar a exigir la cessació immediata de l’activitat que origina les molèsties. Si el propietari no fa cas i el conflicte arriba als tribunals, les conseqüències poden ser molt més greus.
En els casos més extrems, un jutge pot arribar a acordar la privació de l’ús de l’habitatge durant un període de fins a tres anys d’acord amb la normativa estatal.
A Catalunya hi ha una regulació pròpia
A Catalunya, la propietat horitzontal es regeix principalment pel llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya.
La normativa catalana protegeix especialment els veïns davant les emissions, olors, fums i altres molèsties provinents d’un altre habitatge. Una comunitat de propietaris pot exercir una acció de cessació quan una activitat resulti molesta o insalubre.
En aquest cas, la privació de l’ús i gaudi de l’habitatge pot arribar fins als dos anys.
Per això, si la comunitat avisa que l’extractor està causant problemes, ignorar la reclamació no acostuma a ser una bona idea.
Multes que poden arribar als 3.000 euros
A les possibles reclamacions de la comunitat s’hi poden afegir les sancions municipals.
En ciutats com Barcelona i Madrid, una evacuació inadequada dels fums pot arribar a considerar-se una infracció greu relacionada amb la salubritat pública.
Les multes poden assolir els 3.000 euros, especialment quan el sistema deriva gasos o fums cap a un pati interior tancat, existeix risc per a la salut o el propietari no corregeix la instal·lació després d’haver estat requerit.
A Barcelona, a més, aquestes sancions es poden arribar a repetir cada quinze dies mentre persisteixi l’incompliment.
Revisar l’extractor pot evitar un conflicte major
La millor manera d’evitar problemes és mantenir l’extractor de cuina en bon estat: netejar o substituir els filtres, comprovar el sistema antiretorn i assegurar-se que el conducte d’evacuació està instal·lat correctament.
Si apareixen olors estranyes als patis o els veïns comencen a queixar-se, convé revisar la instal·lació abans que el conflicte escali.
Perquè un aparell pensat per eliminar fums i olors pot acabar provocant exactament el contrari: discussions amb els veïns, reclamacions de la comunitat i, en els casos més greus, multes de fins a 3.000 euros.
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