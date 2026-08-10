L'estafa que cada cop denuncien més hostalers: Intel·ligència Artificial per fer un 'sinpa' en un restaurant
Un restaurador de Galícia denuncia que una parella va intentar evitar la factura mostrant un vídeo manipulat amb IA en què apareixien insectes sobre les estovalles
La intel·ligència artificial també està començant a aparèixer en estafes vinculades a l'hostaleria. Un dels últims casos denunciats a les xarxes socials afecta un restaurant de Galícia, on una parella hauria intentat evitar el pagament del sopar mostrant un vídeo manipulat en què aparentment es veien insectes caminant per les estovalles.
Segons el relat del restaurador, els clients van utilitzar les imatges per assegurar que l'establiment tenia un problema d'higiene i van amenaçar de publicar-les a les xarxes socials si se'ls obligava a pagar. El propietari, però, va desconfiar de la gravació i es va negar a anul·lar la factura.
Un sopar amb vi, marisc, peix i carn
L'hostaler, que ha preferit mantenir-se en l'anonimat, explica que els clients eren una parella britànica que havia acudit al restaurant a sopar.
Durant l'àpat haurien demanat un dels vins més cars de la carta i diversos plats per compartir, entre els quals hi havia marisc, peix i carn.
La situació no va generar sospites fins pràcticament al final del sopar. Quan ja estaven consumint l'últim plat, la parella va avisar un cambrer i li va ensenyar un vídeo gravat aparentment a la mateixa taula.
En les imatges es veien diversos insectes negres movent-se per unes estovalles en què apareixien el nom i el logotip del restaurant.
Van amenaçar de publicar el vídeo a les xarxes
Amb aquestes imatges com a argument, els clients s'haurien negat a pagar la factura i haurien advertit que publicarien el vídeo a internet.
El propietari va començar a sospitar que la gravació podia haver estat generada o manipulada amb intel·ligència artificial i va demanar als clients que li enviessin l'arxiu original al mòbil per poder examinar-lo amb més detall.
Segons el seu relat, la parella s'hi va negar.
Davant d'aquesta situació, el restaurador va mantenir que havien d'abonar el compte i els va advertir que, si continuaven negant-s'hi, avisaria la policia. Finalment, assegura que els clients van pagar i van abandonar l'establiment.
La IA obre una nova porta als fraus
No seria el primer cas en què s'utilitzen eines digitals per intentar evitar una factura en un establiment turístic.
L'estiu del 2025, dos turistes van ser detinguts després d'intentar evitar el pagament de 4.171,68 euros en un hotel de Cambrils. Els investigadors van determinar que havien presentat un justificant bancari manipulat que simulava una transferència que en realitat no s'havia produït. Els Mossos d'Esquadra els van arrestar com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i falsedat documental.
Aquest tipus de casos mostren com les eines d'edició i de generació de continguts poden facilitar la creació de documents, fotografies o vídeos falsos cada vegada més convincents.
Com detectar un vídeo manipulat?
L'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) adverteix que els continguts falsos generats amb intel·ligència artificial poden arribar a ser molt difícils de detectar, però recomana fixar-se en diverses pistes.
En un vídeo, poden aparèixer moviments poc naturals, objectes que canvien lleugerament de forma entre fotogrames, errors en les textures o incoherències en les ombres i la il·luminació. En el cas dels vídeos amb persones, també es poden produir desajustos entre les expressions facials, els moviments del cos i el so.
Ara bé, aquestes anomalies són cada vegada menys evidents a mesura que milloren els sistemes d'intel·ligència artificial, de manera que una inspecció visual no sempre és suficient.
Les imatges també poden deixar pistes
En el cas de fotografies generades o modificades amb IA, l'INCIBE recomana observar amb atenció els detalls petits, les ombres, els reflexos i els elements del fons.
Les mans, els textos, els logotips o els objectes repetits han estat tradicionalment alguns dels punts on les imatges artificials cometien més errors, tot i que els models actuals han millorat notablement en aquests aspectes.
Per això, davant d'una possible reclamació fraudulenta, és especialment útil demanar l'arxiu original, comprovar quan es va crear i contrastar-lo amb altres proves, com les càmeres de seguretat de l'establiment o les fotografies fetes pel personal.
Un problema per a la reputació dels negocis
Aquest tipus de frau pot resultar especialment perjudicial per als restaurants perquè no només afecta el cobrament d'una factura.
L'amenaça de publicar un vídeo en què apareguin insectes, brutícia o aliments aparentment en mal estat pot tenir un impacte directe sobre la reputació de l'establiment, especialment quan les imatges es difonen sense context a través de les xarxes socials.
Per aquest motiu, els negocis poden conservar proves de l'incident, evitar cedir davant d'amenaces i, quan hi hagi indicis d'un intent d'estafa, avisar les forces de seguretat.
La intel·ligència artificial facilita crear continguts cada vegada més realistes, però això també obliga tant els consumidors com els negocis a ser més prudents davant d'una imatge o un vídeo que, per convincent que sembli, pot no haver passat mai.
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