L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
Moltes persones ho fan pensant que dificulta l’entrada dels lladres, però l’especialista assegura que aquesta pràctica no aporta més seguretat
Tancar la porta amb clau abans d’anar a dormir és un gest habitual a moltes llars. Encara hi ha qui va un pas més enllà i deixa la clau introduïda al pany durant tota la nit, convençut que així serà més difícil que algú pugui obrir la porta des de l’exterior.
Tanmateix, aquesta pràctica podria no ser tan segura com sembla. Samuel Prieto, expert de l’Institut Superior de Seguretat Pública, adverteix que deixar la clau posada al pany «no aporta més seguretat» i que, en determinades circumstàncies, fins i tot pot generar problemes.
Un problema en cas d’emergència
Un dels principals inconvenients apareix quan es produeix una emergència dins de l’habitatge. Si la clau queda introduïda per la part interior, alguns tipus de panys poden impedir que la porta s’obri des de fora amb una altra clau.
Això pot ser especialment problemàtic quan una persona gran o que viu sola necessita ajuda urgent i un familiar, un cuidador o els serveis d’emergències han d’accedir ràpidament a l’habitatge.
També existeix la possibilitat que es produeixi un bloqueig accidental del mecanisme, fet que pot complicar l’obertura de la porta fins i tot des de l’interior.
Deixar la clau posada no frena necessàriament els lladres
La creença que una clau introduïda al pany constitueix una barrera addicional contra els robatoris tampoc no és necessàriament certa. Segons explica Prieto, existeixen diferents tècniques que poden permetre manipular determinats panys malgrat que la clau estigui col·locada a l’altra banda.
Per tant, deixar-la posada durant tota la nit no converteix automàticament la porta en més segura. La protecció depèn molt més de la qualitat i les característiques del pany, del cilindre i de la resta dels elements de seguretat instal·lats a la porta.
Millorar el pany, una opció més efectiva
En lloc de confiar en aquest hàbit, l’expert recomana reforçar els sistemes de seguretat de la llar. Una de les alternatives són els panys intel·ligents, que permeten controlar l’accés mitjançant codis, aplicacions mòbils o sistemes biomètrics.
En qualsevol cas, la clau és disposar d’un sistema adequat a les característiques de l’habitatge. Tancar correctament la porta continua sent essencial, però deixar la clau introduïda al pany durant tota la nit no ofereix necessàriament la protecció addicional que moltes persones li atribueixen.
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