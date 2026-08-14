Una petició de mà sota l’eclipsi enamora les xarxes: el moment que aquesta parella no oblidarà mai
L’eclipsi solar del 12 d’agost va deixar imatges espectaculars a Espanya, però una escena romàntica als Alps francesos s’ha convertit en una de les més virals
L’eclipsi solar del 12 d’agost de 2026 ja forma part de la memòria de milers de persones que van sortir al carrer per mirar cap al cel i presenciar un dels fenòmens astronòmics més esperats dels últims anys. Durant uns minuts, la Lluna es va interposar entre la Terra i el Sol i va transformar completament el paisatge.
A Espanya, l’eclipsi es va poder observar amb especial intensitat des de bona part del territori, especialment en les zones situades dins de la franja de totalitat. La península Ibèrica i les Illes Balears van ser alguns dels punts privilegiats per seguir el fenomen, tot i que la visibilitat i la intensitat van variar segons la ubicació.
En alguns punts es va poder contemplar l’eclipsi total, mentre que en d’altres el Sol només va quedar parcialment cobert. Les condicions meteorològiques també van jugar un paper important i van fer que no tothom pogués gaudir de l’espectacle amb la mateixa claredat.
Durant aquells minuts, el cel es va enfosquir i milers de persones van immortalitzar l’escena amb fotografies i vídeos que ràpidament van començar a circular per les xarxes socials.
Una escena que ha enamorat internet
Però entre totes les imatges que ha deixat l’eclipsi solar, n’hi ha una que ha aconseguit emocionar especialment els usuaris.
Va passar a Val Thorens, una coneguda estació d’esquí situada a la vall de Tarentaise, als Alps francesos. Enmig de l’espectacular paisatge i amb l’eclipsi com a teló de fons, una parella va protagonitzar un moment que difícilment podrà oblidar.
Mentre el Sol quedava parcialment ocult, l’home es va agenollar davant de la seva parella i li va demanar matrimoni.
Una petició de mà en un moment pràcticament irrepetible.
La silueta dels dos enamorats, amb el cel enfosquit darrere seu, va ser captada pel fotògraf Aurel Drew i compartida posteriorment per l’estació de Val Thorens.
«Hi ha moments que només es poden viure una vegada», assegurava la publicació.
Una petició de matrimoni «digna d’una pel·lícula»
Les imatges no van trigar a fer-se virals. Centenars d’usuaris van compartir el vídeo i van definir l’escena com una «proposta digna d’una pel·lícula».
I és que la parella no només recordarà el dia en què van decidir casar-se. La seva història quedarà inevitablement vinculada a un dels eclipsis solars més espectaculars viscuts a Europa en els últims anys.
Un record difícil de superar: una petició de matrimoni, els Alps com a escenari i un eclipsi solar convertint el cel en un decorat pràcticament perfecte.
Quan serà el pròxim eclipsi solar?
Els qui es van perdre l’eclipsi o es van quedar amb ganes de repetir l’experiència no hauran d’esperar gaire.
La pròxima gran cita serà el 2 d’agost de 2027, quan tindrà lloc un nou eclipsi total de Sol.
A Espanya, serà especialment visible al sud de la Península i entorn de l’estret de Gibraltar, amb ciutats com Cadis, Màlaga, Ceuta i Melilla entre els punts privilegiats.
A Ceuta, la fase de totalitat arribarà aproximadament als quatre minuts i 48 segons, convertint-la en un dels millors llocs per observar el fenomen.
I encara n’hi haurà un altre poc desprès. El gener de 2028 arribarà un eclipsi anular, visible des de zones com Sevilla, Màlaga, Múrcia i València.
A Barcelona i Palma, en canvi, només se’n podrà observar una part, ja que el Sol es pondrà abans que finalitzi completament la fase anular.
Després de l’expectació generada aquest agost, tot apunta que els pròxims eclipsis a Espanya tornaran a portar milers de persones a mirar cap al cel. Però per a aquesta parella, cap dels que vindran podrà competir amb el del 12 d’agost de 2026: el dia en què, sota un Sol que desapareixia, van començar a escriure un nou capítol de la seva història.
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