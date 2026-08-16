Grava sense saber-ho els últims instants de la seva parella: el vídeo d’una mort que sacseja les xarxes
La investigació continua oberta per aclarir què va provocar la tragèdia.
Una tarda practicant kitesurf va acabar en tragèdia a la llacuna Setúbal, a Santa Fe, Argentina. Fernando Javier Cappi, instructor d’aquest esport aquàtic i de només 32 anys, va desaparèixer sota l’aigua després d’una maniobra mentre la seva parella el gravava amb el mòbil sense imaginar que estava enregistrant els seus últims instants.
Els fets van passar el 6 d’agost, cap a les 17.15 hores, a la zona d’El Chaquito. Cappi es trobava practicant kitesurf quan, després d’una maniobra, va caure a l’aigua i va deixar de ser visible.
Encara avui, la investigació intenta aclarir exactament què li va passar.
La seva parella estava gravant des de la riba
A la riba hi havia Karina Moya, parella del jove i excampiona argentina i sud-americana de llançament de martell.
Moya estava enregistrant amb el telèfon els salts i les maniobres de Cappi. En un primer moment, tot semblava formar part d’una jornada esportiva normal. Però després d’una de les maniobres, el jove va desaparèixer de la imatge.
Ella va continuar gravant mentre intentava localitzar-lo.
A l’àudio se la pot sentir preguntant:
«On ets, grassonet? No et veig. No em posis nerviosa, estàs bé?»
La gravació va captar així, de manera completament accidental, els instants immediatament posteriors a la desaparició de Fernando Javier Cappi.
El cos va aparèixer 20 hores després
En el moment en que el jove no tornava a sortir a la superfície, es va activar un important operatiu de recerca.
La Prefectura Naval Argentina va treballar durant tota la nit rastrejant la llacuna i les zones pròximes.
Finalment, el cos de Cappi va ser localitzat gairebé 20 hores després, divendres al migdia, al canal de desviament situat davant del Club Nàutic El Quillá.
El cadàver havia estat arrossegat aproximadament 15 quilòmetres des del lloc on havia desaparegut.
Era instructor i anava equipat amb protecció
La mort ha causat encara més impacte perquè Fernando Javier Cappi era instructor de kitesurf i tenia experiència en aquest esport.
De fet, havia fundat la seva pròpia escola.
En el moment de l’accident portava diversos elements de seguretat: casc, armilla salvavides, vestit de neoprè i botes especials.
Per això, una de les grans incògnites és determinar què va passar exactament després que caigués a l’aigua.
La fiscal Maria Laura Urquiza ha ordenat una autòpsia per establir la causa exacta de la mort i reconstruir les circumstàncies de l’accident.
Un vídeo que ha acabat circulant per les xarxes socials
El cas ha adquirit una enorme repercussió perquè les imatges enregistrades per Karina Moya han començat a circular per les xarxes socials.
El que inicialment era simplement el vídeo d’una dona gravant la seva parella practicant esport s’ha convertit en el testimoni involuntari d’una tragèdia.
Especialment impactants són les paraules de Moya quan encara no sap què està passant i intenta trobar Cappi entre l’aigua.
Aquest contrast —ella preguntant tranquil·lament on és mentre ell acaba de desaparèixer— és un dels elements que ha provocat que el vídeo hagi generat tanta commoció entre els usuaris.
Una gravació que havia de ser només un record
Karina Moya només volia enregistrar la seva parella fent kitesurf.
En canvi, el seu telèfon va acabar captant accidentalment els moments previs a una desaparició que acabaria amb la mort de Fernando Javier Cappi.
Ara, mentre la justícia intenta determinar quina va ser la causa exacta de la mort, les imatges continuen recordant una altra conseqüència de l’era digital: de vegades, un vídeo enregistrat en un moment privat pot acabar convertit en contingut viral abans que ningú tingui temps de preguntar-se si realment hauria d’estar circulant.
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