Adeu a les paneroles aquest estiu: els remeis casolans que poden evitar que entrin a casa
La calor, la humitat i les restes de menjar poden convertir qualsevol racó de casa en el refugi perfecte d’aquests insectes
Amb l’arribada de l’estiu i l’augment de les altes temperatures, les paneroles tornen a convertir-se en una de les visites més desagradables dins de moltes llars. Aquests insectes, també coneguts com a blatoïdeus, proliferen especialment quan troben ambients càlids, humits i amb fàcil accés a aliment i aigua.
Tot i que sovint es relacionen amb la brutícia, la realitat és que les paneroles poden aparèixer fins i tot en habitatges nets. El que busquen és, sobretot, un lloc on refugiar-se, reproduir-se i trobar recursos per sobreviure.
Poden entrar a casa a través de forats, esquerdes, conduccions, portes, finestres o desguassos, especialment si l’habitatge està connectat amb zones comunes o amb l’exterior.
On s’amaguen?
Durant el dia, és habitual que les paneroles s’amaguin en espais foscos i poc accessibles i surtin principalment a la nit.
Alguns dels llocs on convé mirar són la cuina, el bany, la part posterior de la nevera, el forn, el rentaplats, sota l’aigüera, prop de canonades i desguassos o darrere de mobles.
Els electrodomèstics són especialment atractius perquè poden generar calor i humitat, dues condicions que aquests insectes aprofiten.
De què s’alimenten?
Les paneroles són molt poc exigents amb el menjar. Poden aprofitar molles de pa, restes de menjar, greix, sucre, deixalles i aliments mal tancats.
Fins i tot petites restes que passen desapercebudes poden ser suficients perquè trobin una font d’aliment estable.
Per això, deixar plats bruts durant la nit, no netejar correctament després de cuinar o mantenir el cubell de les escombraries ple durant massa temps pot afavorir-ne la presència.
Remeis casolans per fer fora les paneroles
Si es detecten els primers exemplars, existeixen diversos remeis casolans contra les paneroles que tradicionalment s’han utilitzat per intentar mantenir-les allunyades.
Un dels més coneguts és la barreja de bicarbonat i sucre. El sucre actua com a reclam, mentre que el bicarbonat s’ha utilitzat tradicionalment com a mètode per combatre aquests insectes. Es poden barrejar a parts iguals i col·locar petites quantitats en els racons on s’hagin detectat.
També hi ha diverses plantes aromàtiques que poden ajudar a repel·lir-les. La menta i el llorer, per exemple, tenen olors intenses que poden resultar molestes per a aquests insectes. També es poden utilitzar espècies com all mòlt, ceba o xili en pols en punts concrets de pas.
Un altre remei habitual és la llimona. Netejar terres i superfícies amb aigua i llimona pot ajudar a mantenir una olor que les paneroles tendeixen a evitar.
El vinagre blanc és una altra de les opcions més populars. Una barreja d’aigua i vinagre es pot utilitzar per netejar o ruixar determinades zones de la casa, especialment aquelles on acostumen a aparèixer.
Compte amb alguns productes casolans
Un altre remei tradicional combina ceba i pols bòrica, però en aquest cas cal extremar la precaució.
La pols bòrica pot ser tòxica i no és recomanable deixar-la en zones accessibles a infants o mascotes.
Per això, abans d’utilitzar determinades substàncies, és important valorar si poden suposar un risc per a les persones o els animals que viuen a casa.
La millor arma continua sent la prevenció
Els remeis poden ajudar, però evitar que les paneroles entrin a casa és encara més important.
Una de les mesures bàsiques és mantenir especialment netes la cuina i el menjador, sobretot després dels àpats.
També convé buidar sovint les escombraries, no deixar menjar a l’aire lliure i guardar els aliments en recipients ben tancats.
No s’han de deixar plats bruts a la pica durant hores, especialment durant la nit, quan aquests insectes són més actius.
Tapa esquerdes i vigila els electrodomèstics
Les petites esquerdes i forats poden funcionar com autèntiques portes d’entrada.
Segellar els buits que comuniquen amb l’exterior, revisar les juntes de les canonades i comprovar els espais propers als desguassos pot ajudar a reduir considerablement el risc.
També és recomanable mirar periòdicament darrere dels electrodomèstics, perquè la combinació de calor, humitat i poca llum els converteix en un dels refugis preferits de les paneroles.
Si n’hi ha moltes, els remeis casolans poden no ser suficients
Veure una panerola de manera puntual no sempre significa que hi hagi una plaga, però si apareixen diversos exemplars, es detecten ous o se’n veuen repetidament durant el dia, el problema podria ser més important.
En aquests casos, els remeis casolans poden quedar curts i pot ser necessari recórrer a un servei professional de control de plagues.
La combinació de neteja, prevenció, eliminació dels punts d’entrada i control de la humitat continua sent la millor estratègia per evitar que aquests insectes converteixin casa nostra en el seu refugi durant els mesos de més calor.
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