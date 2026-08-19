Cosmètica vegana: bellesa sostenible
Eva Remolina / AMIC
La cosmètica vegana és aquella que no conté cap ingredient d’origen animal ni derivats, pel que són respectuosos amb el medi ambient, a més de ser efectius. En la seva formulació no s’hi troben substàncies com cera d'abella, mel, col·lagen animal, llet o proteïnes làcties, entre moltes d'altres.
En lloc d’aquests components, s’utilitzen alternatives d’origen vegetal o sintètic, com ara olis vegetals, mantegues naturals, etc.
Els avantatges de la cosmètica vegana, són:
1. Compromís ètic
Evita l’explotació animal i aposta per alternatives més respectuoses.
2. Fórmules més naturals
Tot i que no sempre és sinònim de natural, sovint la cosmètica vegana incorpora una alta proporció d’ingredients vegetals.
3. Sostenibilitat
Moltes marques veganes també treballen amb envasos reciclables, processos responsables i ingredients d’origen sostenible.
4. Apte per a pells sensibles
En eliminar certs ingredients animals, algunes fórmules poden resultar més suaus, tot i que sempre cal revisar l’etiquetatge.
La cosmètica vegana aposta per actius d’origen natural amb grans propietats:
- Àloe vera: hidratant i calmant
- Oli de jojoba: equilibra la pell
- Rosa mosqueta: regeneradora
- Mantega de karité vegetal: nutritiva
- Extracte de te verd: antioxidant
Aquests ingredients ofereixen resultats eficaços sense necessitat de recórrer a derivats animals.
Per assegurar-se que un cosmètic és vegà, és recomanable:
- Buscar el segell “Vegan” en l’envàs
- Consultar la llista d’ingredients (INCI)
- Revisar la política de la marca
La transparència és un factor clau en aquest tipus de productes.
- Mercenaris a Montilivi
- Denuncien vehicles en contradirecció al carrer de la Maçana de Girona: «Hi ha un risc constant d’accident»
- Girona busca els autors d’un abocament massiu al carrer de la Maçana
- Tsygankov: 'Algun dia parlaré
- Necrològiques del 18 d'agost de 2026
- Un home atraca una farmàcia de Vilablareix amb una arma de foc i s'endú diners i medicaments
- El Girona obre expedient disciplinari a Tsygankov
- Denuncien el responsable d'una empresa de taxis per fer serveis sense autorització a Vilobí d'Onyar