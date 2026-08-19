Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
carrils bici SaltCeutafestivals GironaImsersoMac McClungJuan TamarizGranada
instagramlinkedin

Cosmètica vegana: bellesa sostenible

Tots els avantatges d'aquests cosmètics

Tots els avantatges d'aquests cosmètics / magnific

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eva Remolina / AMIC

La cosmètica vegana és aquella que no conté cap ingredient d’origen animal ni derivats, pel que són respectuosos amb el medi ambient, a més de ser efectius. En la seva formulació no s’hi troben substàncies com cera d'abella, mel, col·lagen animal, llet o proteïnes làcties, entre moltes d'altres.

En lloc d’aquests components, s’utilitzen alternatives d’origen vegetal o sintètic, com ara olis vegetals, mantegues naturals, etc.

Els avantatges de la cosmètica vegana, són:

1. Compromís ètic

Evita l’explotació animal i aposta per alternatives més respectuoses.

2. Fórmules més naturals

Tot i que no sempre és sinònim de natural, sovint la cosmètica vegana incorpora una alta proporció d’ingredients vegetals.

3. Sostenibilitat

Moltes marques veganes també treballen amb envasos reciclables, processos responsables i ingredients d’origen sostenible.

4. Apte per a pells sensibles

En eliminar certs ingredients animals, algunes fórmules poden resultar més suaus, tot i que sempre cal revisar l’etiquetatge.

La cosmètica vegana aposta per actius d’origen natural amb grans propietats:

  • Àloe vera: hidratant i calmant
  • Oli de jojoba: equilibra la pell
  • Rosa mosqueta: regeneradora
  • Mantega de karité vegetal: nutritiva
  • Extracte de te verd: antioxidant
Utilitzes cosmètica vegana?

Utilitzes cosmètica vegana? / magnific

Aquests ingredients ofereixen resultats eficaços sense necessitat de recórrer a derivats animals.

Per assegurar-se que un cosmètic és vegà, és recomanable:

  • Buscar el segell “Vegan” en l’envàs
  • Consultar la llista d’ingredients (INCI)
  • Revisar la política de la marca

Notícies relacionades

La transparència és un factor clau en aquest tipus de productes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents