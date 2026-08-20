Ni abdominals ni peses: la rutina de 7 dies que promet transformar el teu core
Dos exercicis senzills, sense material i pensats per enfortir l’abdomen sense castigar el cos
Aconseguir uns abdominals forts no és tan fàcil com fer centenars de repeticions cada dia. De fet, insistir en els abdominals clàssics o entrenar amb massa càrrega pot acabar provocant molèsties a l’esquena, al coll o a la zona lumbar si no es fa amb una bona tècnica.
Per això, l’entrenadora personal Rocío Marín proposa una alternativa molt més controlada: una rutina basada en només dos exercicis, sense pesos, sense màquines i que es pot fer a casa en pocs minuts.
L’objectiu és treballar el core, és a dir, el conjunt de músculs de l’abdomen, la zona lumbar i la musculatura profunda que ajuda a estabilitzar el cos.
Primer de tot: constància i bona tècnica
Abans de començar, Marín recomana establir un punt de partida. Aconsella mesurar la cintura i el maluc i fer-se algunes fotografies per poder comparar l’evolució al cap de set dies.
Ara bé, la clau no és fer els exercicis ràpidament ni forçar el cos, sinó mantenir una bona postura, controlar la respiració i activar correctament la musculatura abdominal.
L’experta insisteix especialment en la constància, ja que proposa repetir la mateixa rutina durant set dies consecutius.
El primer exercici: planxa amb elevació de genolls
El primer moviment és una planxa amb elevació de genolls, amb els avantbraços recolzats a terra.
Durant l’exercici és essencial mantenir l’abdomen activat i evitar que la zona lumbar s’enfonsi o que el cos perdi l’alineació.
Marín explica que cal imaginar que “el melic estira cap endins i cap amunt”, una indicació que ajuda a activar la musculatura profunda de l’abdomen.
Aquest tipus de treball permet reforçar la faixa abdominal sense recórrer als abdominals tradicionals.
El segon exercici: hipopressius
La segona part de la rutina són els hipopressius, una tècnica basada en la respiració i en l’activació de la musculatura profunda.
L’entrenadora proposa fer-los amb l’ajuda d’una cadira per mantenir una postura estable.
La seqüència consisteix a col·locar les mans sobre la cadira, fer una rotació interna de les espatlles, inspirar, expirar i entrar en apnea mentre s’obren les costelles.
És una tècnica que requereix pràctica, per això Marín recomana aprendre-la correctament abans de fer-la de manera habitual.
Resultats en set dies?
L’experta proposa seguir aquesta rutina durant set dies consecutius, i és possible notar canvis com una millor activació abdominal o una menor sensació d’inflor.
Ara bé, això no significa que en una setmana desaparegui el greix abdominal. Una reducció significativa del greix corporal necessita més temps i depèn de factors com l'alimentació, el nivell d’activitat física i la constància.
Per tant, aquesta rutina pot ser un bon punt de partida per començar a enfortir el core d’una manera més segura, progressiva i controlada.
Sense abdominals clàssics, sense pes i sense necessitat d’anar al gimnàs, la proposta de Rocío Marín demostra que treballar bé la musculatura abdominal no depèn tant de fer més exercicis, sinó de fer-los millor.
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