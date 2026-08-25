El podòleg Jairo Casal alerta sobre les durícies als peus: «S’han de tractar abans que vagin a més»
L’especialista explica per què apareixen, com prevenir-les i què podem fer a casa per eliminar-les sense fer-nos mal
Els peus suporten el pes del cos durant tot el dia i, malgrat això, sovint són una de les parts que menys cuidem. Mantenir-los en bon estat durant tot l’any és essencial per evitar problemes com sequedat, esquerdes als talons, butllofes, fongs, calls, durícies o fins i tot petites ferides provocades pel fregament del calçat.
Una bona higiene, una hidratació regular dels peus, portar un calçat adequat i vigilar qualsevol canvi en la pell són hàbits senzills que poden evitar moltes molèsties. També és important revisar especialment les zones que suporten més pressió, com els talons, la planta del peu o els dits.
Un dels problemes més habituals són precisament les durícies als peus, un engruiximent de la pell que pot acabar provocant dolor si no es tracta correctament.
Per què apareixen les durícies?
El doctor Jairo Casal, podòleg de Podoactiva a Vithas València 9 d’Octubre, explica que les durícies són una resposta de defensa del cos davant d’una pressió o un fregament continuat.
Segons l’especialista, «les durícies són un engruiximent de la capa superficial de la pell dels peus a causa de l’acumulació de queratina, a conseqüència de la pressió o fricció mantinguda».
Entre les principals causes hi ha l’ús de calçat inadequat, les deformitats als peus o una mala petjada. Quan una mateixa zona rep pressió de manera repetida, l’organisme genera més queratina per protegir-la i la pell es va fent cada vegada més gruixuda.
L’estiu, una de les èpoques amb més durícies
Tot i que les durícies poden aparèixer durant qualsevol moment de l’any, són especialment habituals durant l’estiu i just després.
Casal explica que «a l’estiu solem caminar més, cosa que ja implica una càrrega més gran per als nostres peus».
A això s’hi afegeix el tipus de calçat d’estiu. Les xancletes, les sandàlies o determinats calçats amb soles fines ofereixen menys subjecció i poden generar més pressió a la planta del peu i més fregament en punts concrets.
Un altre factor és la sequedat de la pell. Com que durant els mesos de calor portem els peus més descoberts, la pell pot ressecar-se amb més facilitat i afavorir l’aparició d’aquestes zones endurides.
Com podem prevenir-les?
El podòleg recomana començar per una bona elecció del calçat. Ha de tenir una forma prou ampla, adaptar-se correctament al peu i evitar punts de pressió constants.
També aconsella no abusar de les xancletes ni dels talons alts, ja que poden afavorir les durícies especialment a la zona dels metatarsos i als dits.
La hidratació dels peus és igualment important. Aplicar crema de manera regular ajuda a mantenir la pell flexible i redueix el risc que apareguin zones seques i excessivament engruixides.
Com treure les durícies a casa?
Quan la durícia és superficial i no provoca complicacions, es poden adoptar algunes mesures a casa.
Una de les opcions recomanades és utilitzar cremes hidratants amb urea, que ajuden a estovar la pell i a reduir progressivament l’engruiximent.
També es pot utilitzar una pedra tosca, però sempre amb molta precaució. Casal adverteix que «pot ajudar a reduir la durícia, però s’ha d’utilitzar de manera superficial, sense arribar a irritar la pell».
Cal fregar suaument la zona afectada, sense fer força excessiva i sense intentar eliminar tota la durícia de cop. Fer-ho de manera massa agressiva podria causar una ferida o irritar la pell.
L’especialista també desaconsella els productes abrasius, ja que poden provocar cremades i afectar la pell sana que envolta la zona.
I si no sabem com tractar-la?
Quan una durícia fa mal, reapareix contínuament, és molt gruixuda o no tenim clar com eliminar-la, la millor opció és anar al podòleg.
El tractament professional permet eliminar les durícies i callositats amb les eines adequades i, sobretot, comprovar per què estan apareixent.
A més, si la durícia no es tracta correctament pot acabar evolucionant cap a un heloma o call, que penetra en capes més profundes de la pell i pot provocar una sensació semblant a tenir alguna cosa clavada al peu.
Les persones amb diabetis, problemes circulatoris o neuropaties han de tenir encara més precaució i evitar manipular les lesions pel seu compte, ja que una petita ferida pot acabar convertint-se en una complicació més greu.
En definitiva, mantenir una bona cura dels peus durant tot l’any, hidratar-los, utilitzar un calçat apropiat i acudir a un professional davant de qualsevol dubte és la millor manera d’evitar que una simple durícia acabi convertint-se en un problema dolorós.
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