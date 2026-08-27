Rubén Gómez treballa a la cuina d’un restaurant i explica com ha aconseguit estalviar milers d’euros en pocs mesos
La seva experiència a Suïssa mostra per què cada cop més joves busquen a fora les oportunitats que no troben a Espanya
Viure a Espanya s’ha convertit en un repte econòmic per a moltes persones. El preu de l’habitatge, el cost de la compra, les factures i altres despeses bàsiques han anat guanyant pes en l’economia familiar, mentre que molts sous no permeten estalviar amb facilitat. Per a alguns joves, independitzar-se, pagar un lloguer i arribar a final de mes sense renunciar a gairebé tot pot resultar especialment complicat.
A aquesta situació s’hi afegeixen les dificultats que algunes persones troben a l’hora d’accedir a determinades ajudes socials, prestacions o recursos públics. Els tràmits, els requisits i els temps d’espera poden fer que, en moments de necessitat, moltes famílies tinguin la sensació que la xarxa assistencial no sempre és suficient per garantir una estabilitat econòmica immediata.
Aquest context fa que alguns espanyols decideixin marxar a l’estranger per buscar salaris més elevats, millors oportunitats laborals o, simplement, la possibilitat d’estalviar. Un dels destins que més crida l’atenció és Suïssa, un país conegut pels seus salaris alts, però també per tenir un cost de vida considerablement superior al d’Espanya.
Un dels joves que ha decidit provar sort al país helvètic és Rubén Gómez, creador de contingut que ha explicat a través de TikTok com és la seva experiència treballant i vivint a Suïssa.
El jove, però, adverteix que no tot és tan senzill com pot semblar a les xarxes socials. «No tot és tan bonic a Suïssa com es mostra», explica. En el seu cas, treballa durant la temporada alta, que dura aproximadament quatre mesos i mig, un període en què hi ha una forta demanda de mà d’obra en determinats sectors.
Rubén treballa a la cuina d’un restaurant. Segons explica, una de les grans facilitats que ha trobat és que l’empresa l’ajuda amb diversos aspectes essencials per poder instal·lar-se al país. «El cap ja et busca la casa, et busca l’assegurança mèdica i t’ajuda molt amb tota la paperassa», assegura.
Després de pagar les principals despeses relacionades amb la seva estada, afirma que li queden nets uns 2.100 francs suïssos, una quantitat que equival aproximadament a 2.250 euros.
Però aquest no és l’únic ingrés que rep. El jove també destaca la importància de les propines, que poden representar una part considerable del seu salari mensual. Segons explica, acostuma a rebre al voltant de 800 euros al mes en propines, tot i que la quantitat varia en funció del mes.
Un altre dels secrets que li ha permès estalviar és controlar molt les seves despeses. «L’únic en què gastava diners era si algun dia volia anar a prendre un parell de cerveses, que ho feia poc, i en menjar», explica.
En alimentació, assegura que es gastava una mitjana d’uns 300 francs al mes. El fet de tenir controlades les principals despeses i disposar d’uns ingressos relativament alts li ha permès reservar una gran part del que guanya.
El resultat és sorprenent: Rubén afirma que aconsegueix estalviar més de 2.600 euros cada mes. En només quatre mesos treballant a Suïssa, diu haver acumulat més de 10.000 euros d’estalvis.
Tot i els bons resultats, insisteix que marxar a viure a Suïssa no va ser una decisió fàcil. Deixar enrere la família, els amics i la vida que tenia a Espanya implica un procés d’adaptació que no tothom està disposat a assumir.
En el seu cas, però, assegura que l’experiència li ha valgut la pena. A més, explica que les seves condicions laborals han millorat i que pròximament espera guanyar encara més diners.
La història de Rubén Gómez és un exemple de com alguns joves espanyols busquen a l’estranger les oportunitats laborals i la capacitat d’estalvi que consideren més difícils d’aconseguir a casa. Una decisió que implica sacrificis, però que, en el seu cas, li ha permès reunir en pocs mesos una quantitat que a Espanya podria haver trigat molt més temps a estalviar.
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