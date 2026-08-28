Prens cafè només llevar-te? Els experts alerten de l’error que pot afectar el teu organisme
El moment del dia i la manera de prendre’l poden marcar la diferència entre aprofitar-ne els beneficis o reduir-ne l’efecte
Per a milions de persones, començar el dia sense una tassa de cafè sembla gairebé impossible. A Espanya se’n consumeixen milions cada jornada i, per a molts, és el primer que entra al cos tot just sortir del llit. Però prendre’l de qualsevol manera no sempre és la millor opció.
El nutricionista Pablo Ojeda assegura que una gran part de la població no sap aprofitar correctament els efectes de la cafeïna. L’expert ha explicat en diverses intervencions televisives que un dels errors més habituals és prendre cafè just després de llevar-se amb l’objectiu de despertar-se i tenir més energia.
El motiu està relacionat amb el cortisol, una hormona que l’organisme produeix de manera natural i que participa, entre altres funcions, en l’estat d’alerta. Segons Ojeda, quan ens despertem els nivells de cortisol ja són elevats i el cos disposa del seu propi mecanisme per activar-se.
Per això, afegir immediatament un altre estimulant com la cafeïna pot fer que l’efecte que busquem sigui menys perceptible. La seva recomanació és esperar aproximadament entre 30 i 45 minuts després de despertar-se abans de prendre el primer cafè del dia.
Això no significa, però, que prendre cafè immediatament després de llevar-se sigui perillós per si mateix. El mateix Ojeda puntualitza que, si es pren simplement perquè agrada o forma part d’un ritual matinal, no té per què representar cap problema en una persona sana. La qüestió és que pot no ser el millor moment si el que es busca és obtenir el màxim efecte estimulant.
Els inconvenients de prendre massa cafè o fer-ho malament
El consum excessiu de cafeïna sí que pot comportar inconvenients. Quan se’n pren massa, especialment durant les hores de la tarda o del vespre, pot interferir en el son i dificultar tant adormir-se com mantenir un descans de qualitat.
En persones especialment sensibles, un excés de cafè també pot afavorir sensacions de nerviosisme, inquietud, tremolors o palpitacions. A més, pot provocar molèsties digestives en algunes persones, sobretot quan es pren en grans quantitats o amb l’estómac buit.
Un altre dels problemes és entrar en un cercle de cansament i cafeïna: dormir malament, necessitar més cafè l’endemà per mantenir-se despert i tornar a perjudicar el descans nocturn. Per això, els especialistes acostumen a insistir que el cafè no ha de substituir un bon descans.
També cal tenir en compte que no tothom metabolitza la cafeïna de la mateixa manera. Hi ha persones que poden prendre’n diverses tasses sense notar-ne gaire els efectes, mentre que d’altres poden experimentar insomni, ansietat o acceleració del ritme cardíac amb quantitats molt més petites.
El cafè també pot tenir beneficis per a l’organisme
Malgrat aquests inconvenients, el cafè no és necessàriament una beguda perjudicial. De fet, diversos estudis han relacionat el consum moderat de cafè amb diferents beneficis per a la salut.
Un dels experts que ha estudiat aquesta qüestió és Tim Spector, metge, epidemiòleg i investigador especialitzat en microbiota intestinal. Spector ha participat en investigacions que han analitzat la relació entre el cafè i els microorganismes que viuen al nostre intestí.
En un estudi realitzat amb dades del microbioma intestinal de més de 22.000 persones de 25 països, els investigadors van identificar més d’un centenar d’espècies bacterianes relacionades amb el consum de cafè.
Una de les més destacades va ser la Lawsonibacter asaccharolyticus, un bacteri que apareixia en quantitats molt més elevades entre els consumidors habituals de cafè.
Segons Spector, els possibles efectes beneficiosos de la beguda no depenen únicament de la cafeïna. El cafè conté una gran varietat de compostos vegetals, entre els quals destaquen els polifenols, substàncies que poden interactuar amb la microbiota intestinal.
Això explicaria per què el cafè i la salut intestinal poden estar relacionats. Un microbioma més divers s’associa habitualment amb un millor equilibri intestinal, tot i que la resposta pot variar considerablement d’una persona a una altra.
Ni eliminar-lo ni abusar-ne: la clau és com i quan el prenem
Per tant, el problema no és necessàriament prendre cafè, sinó quan, quant i com el consumim. Si es pren amb moderació, sense interferir en el descans i tenint en compte la tolerància individual a la cafeïna, pot formar part perfectament d’una alimentació equilibrada.
Esperar una estona després de llevar-se, evitar-ne un consum excessiu i limitar-lo durant les hores prèvies a anar a dormir són alguns dels hàbits que poden ajudar a aprofitar millor els beneficis del cafè i reduir-ne els possibles inconvenients.
En definitiva, aquella tassa que per a molts és imprescindible cada matí pot aportar més que un simple estímul. Però, com passa amb molts altres aliments i begudes, la quantitat i el moment del consum són determinants per convertir el cafè en un aliat i no en un problema.
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