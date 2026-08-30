Irene i Carlos: tres anys vivint en 10 m² sobre rodes
La parella explica a les xarxes quant costa viure sobre rodes, com treballen i què hi ha darrere d’un estil de vida que no sempre és tan idíl·lic
Irene i Carlos fa tres anys que viuen en una furgoneta camperitzada de només 10 metres quadrats. Ella és gallega i ell veneçolà, es van conèixer a Buenos Aires i, després de traslladar-se a Espanya, van decidir continuar viatjant en comptes d’instal·lar-se en un habitatge convencional.
Primer van començar dormint al cotxe. Amb el temps, aquella manera de moure’s els va portar a fer un pas més: comprar una camper i convertir-la en casa seva. Des del 2023 viuen sense pagar lloguer ni hipoteca, acompanyats d’un gos i una gata, i ja han recorregut vuit països.
Per què ho expliquen tot a les xarxes?
La parella comparteix el seu dia a dia al perfil @unavidacamper, on mostren tant la part atractiva com els problemes de viure sobre rodes.
Ho fan perquè, segons expliquen, quan van començar els hauria agradat saber moltes coses que només van descobrir a base d’errors. Per això, utilitzen les xarxes socials per ensenyar què costa realment viure en una camper, quines dificultats hi ha, com organitzen la convivència i quins errors poden acabar sortint cars.
No volen vendre només la imatge idealitzada del nomadisme digital. També parlen de cansament, discussions, reparacions, diners i falta d’espai.
Viure en 10 metres quadrats també passa factura
Una de les principals dificultats és la convivència en un espai reduït. En només 10 m² no hi ha habitacions ni espais privats, de manera que qualsevol conflicte es pot fer més gran.
Per això han establert algunes normes. Una és crear «un espai psicològic quan el físic no existeix». També intenten no prendre decisions importants quan estan cansats, especialment a l’hora de buscar un lloc on dormir o aparcar.
Una altra de les seves regles és parlar dels problemes petits abans que es converteixin en grans conflictes. «Les petites coses en 10 m² creixen», expliquen.
Quins avantatges té viure en una camper?
El principal avantatge és la llibertat de moviment. Poden canviar de lloc, viatjar durant llargues temporades i adaptar la ruta a les seves necessitats.
També s’estalvien una de les grans despeses de moltes famílies: no paguen lloguer ni hipoteca.
Aquesta forma de vida els permet combinar períodes de feina amb temporades de viatge, i tenir una flexibilitat difícil d’aconseguir amb una residència fixa.
Però viure en una furgoneta no significa viure gratis.
I si parlem de diners?
Segons la parella, les seves despeses mensuals són d’uns 1.432 euros.
D’aquests diners, uns 180 euros es destinen a combustible, 114 a connectivitat, 83 a les mascotes i 45 a bugaderia. A això s’hi han d’afegir alimentació, assegurances, manteniment de la furgoneta i altres despeses de carretera.
A més, camperitzar malament un vehicle pot acabar sortint molt car. Irene i Carlos expliquen que alguns dels seus errors inicials, com triar materials o electrodomèstics inadequats, els van obligar a gastar més diners dels previstos.
Per això recomanen disposar d’un fons d’emergència d’uns 2.000 euros, tenir comprovat el sistema elèctric i comptar amb un pla alternatiu en cas que alguna cosa falli.
On estacionen i dormen?
Una de les qüestions més importants de la vida camper és trobar llocs on estacionar i passar la nit.
La parella utilitza aplicacions com park4Night per localitzar zones on aparcar i consultar informació d’altres viatgers. També fan servir eines com Windy, Sygic o Gasall per planificar el temps, les rutes i el combustible.
Buscar on dormir forma part de la rutina i, de fet, asseguren que algunes de les seves discussions més fortes van començar precisament quan intentaven decidir de nit on estacionar.
Viure en una camper obliga, per tant, a planificar constantment els desplaçaments i a tenir presents les normes d’estacionament i pernocta de cada lloc.
I de què treballen?
Irene i Carlos també desmunten la idea que per viure viatjant sigui imprescindible ser influencer.
Durant un temps van treballar com a teleoperadors i actualment passen temporades a Mallorca fent feines de temporada que els permeten guanyar diners, estalviar i després continuar viatjant.
A més, han anat construint altres fonts d’ingressos a través del seu canal, les xarxes socials i col·laboracions amb marques.
Tot i això, insisteixen que aquests ingressos digitals no van arribar des del primer dia. «Construir això va portar temps i no va ser el punt de partida», expliquen.
Per a ells, la qüestió important abans de començar no és trobar el treball remot perfecte, sinó pensar què pots fer amb un ordinador o amb les teves pròpies mans per generar ingressos.
La seva història mostra els dos costats de la vida en una furgoneta camperitzada: llibertat, viatges i absència d’hipoteca, però també poc espai, despeses, manteniment, incertesa i molta organització. Un estil de vida que pot semblar senzill des de fora, però que necessita diners, feina i una bona dosi de convivència.
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