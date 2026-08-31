Instagram canvia de logo després de 10 anys i divideix els usuaris: “Sembla una altra paraula”
El nou disseny del nom de la xarxa social genera bromes, crítiques i opinions molt dividides
Instagram ha decidit renovar una part clau de la seva identitat visual després de gairebé 10 anys amb el mateix disseny. La xarxa social ha presentat un nou logotip tipogràfic, conegut com a wordmark, és a dir, la manera com apareix escrit el nom “Instagram” dins de la plataforma.
La companyia feia aproximadament una dècada que no modificava aquest element gràfic i ara ha optat per donar-li un aspecte més senzill, modern i cursiu. L’objectiu, segons ha explicat la mateixa empresa, és actualitzar la imatge d’Instagram sense perdre del tot els elements que han definit la marca durant els últims anys.
La decisió forma part de l’estratègia d’Instagram i Meta per refrescar la imatge de la plataforma. El canvi l’ha comunicat públicament Adam Mosseri, director d’Instagram, que ha explicat que el logotip escrit que apareix a la part superior de l’aplicació feia una dècada que no es renovava.
Segons Mosseri, el nou disseny conserva alguns trets dels primers logotips de la xarxa social i vol mantenir dos conceptes que Instagram considera essencials: la senzillesa i la creativitat.
Ara bé, cal aclarir que el canvi no afecta el conegut logo de la càmera d’Instagram. La icona quadrada amb les cantonades arrodonides i el degradat de colors roses, taronges i morats continua sent la mateixa. La modificació afecta únicament el nom escrit d’Instagram.
El nou logo ja està actiu?
De moment, Instagram no ha confirmat que el nou disseny s’hagi desplegat de manera general per a tots els usuaris. La companyia ha presentat oficialment el nou wordmark, però encara no ha detallat exactament quan començarà a aparèixer a tots els comptes ni en quins espais de la xarxa social es podrà veure.
Per tant, és possible que molts usuaris encara continuïn veient l’antic disseny o que el canvi es vagi introduint progressivament.
Un canvi que ja provoca discrepàncies
Tot i que es tracta d’una modificació relativament petita, el nou logo d’Instagram ja ha generat una allau de comentaris i discrepàncies entre els usuaris.
El mateix Adam Mosseri va compartir el disseny a Threads, la plataforma de Meta vinculada a Instagram, i va convidar els internautes a donar la seva opinió. Les reaccions no van trigar a arribar.
Alguns usuaris valoren positivament que Instagram aposti per una imatge més neta i actual, mentre que d’altres critiquen la nova tipografia i consideren que és menys clara que l’anterior.
Una de les bromes que més s’ha repetit és que, amb el nou estil cursiu, el nom d’Instagram pot arribar a semblar una paraula diferent. Alguns internautes asseguren que visualment podria llegir-se com “Instagzam”, fet que ha generat memes i paròdies a les xarxes socials.
Aquestes reaccions demostren fins a quin punt un canvi aparentment menor pot generar debat quan afecta una marca tan coneguda. Després de 10 anys sense modificar el seu logotip escrit, Instagram ha volgut modernitzar-se, però el resultat ja ha deixat clar que el nou disseny no convenç tothom.
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