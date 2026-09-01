Ana (25 anys): "Quan em vaig independitzar fa dos anys vaig pensar que estava fent el correcte, però ningú t'adverteix d'això"
Una jove de 25 anys explica com, després de dos anys vivint sola, l'encariment de l'habitatge la va obligar a fer marxa enrere
Independitzar-se continua sent una de les grans aspiracions de molts joves, però mantenir aquesta independència és cada vegada més complicat. L'augment constant dels lloguers i el cost de vida han convertit el que abans era un pas natural cap a la vida adulta en un repte econòmic difícil d'assumir.
És el cas de l'Ana Ramos, una jove de 25 anys que ha compartit la seva experiència a les xarxes socials. Després de dos anys vivint pel seu compte, es va veure obligada a tornar a casa dels seus pares perquè les despeses superaven les seves possibilitats econòmiques.
"Pensava que estava fent el que tocava"
Quan va marxar de casa, l'Ana creia que havia assolit una de les fites més importants de la vida adulta: tenir feina, pagar-se el lloguer i ser econòmicament independent.
Però amb el pas del temps la situació es va complicar. El cost de l'habitatge va anar guanyant pes dins del pressupost mensual fins al punt de condicionar la resta de despeses. Segons explica, va acabar vivint pendent de números i renunciant a moltes coses per arribar a final de mes.
Finalment, va prendre una decisió que mai no s'havia plantejat quan es va emancipar: tornar a conviure amb la seva família.
Un problema que afecta cada vegada més joves
La història de l'Ana no és un cas aïllat. Les dades mostren les dificultats creixents dels joves per mantenir una llar pròpia.
A l'Estat espanyol, l'edat mitjana d'emancipació se situava en els 30 anys, molt per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Paral·lelament, els preus dels lloguers han continuat augmentant durant els últims anys, fent que una part molt important del salari es destini exclusivament a l'habitatge.
Aquesta situació provoca que molts joves amb feina estable hagin de compartir pis, rebre ajuda familiar o, directament, tornar a casa dels pares després d'haver intentat viure sols.
Independitzar-se també pot augmentar el risc de pobresa
Diversos estudis alerten que una part important dels joves emancipats es troben en una situació econòmica molt ajustada. El cost de l'habitatge, sumat a les despeses habituals del dia a dia, deixa poc marge per estalviar o afrontar imprevistos.
Això fa que, en alguns casos, mantenir la independència impliqui renunciar a projectes personals, activitats d'oci o fins i tot a la possibilitat d'estalviar per comprar un habitatge en el futur.
Tornar a casa no és un fracàs
L'Ana admet que inicialment va viure el retorn al domicili familiar com una derrota personal. Amb el temps, però, ha canviat la seva manera de veure-ho.
Ara considera que la decisió respon més a les dificultats del context actual que no pas a un error individual. De fet, assegura que aquesta etapa li servirà per recuperar estabilitat econòmica i intentar complir un nou objectiu: poder comprar algun dia el seu propi habitatge.
El seu testimoni reflecteix una realitat cada vegada més estesa entre els joves: el problema ja no és només aconseguir independitzar-se, sinó poder mantenir aquesta independència sense que el lloguer absorbeixi pràcticament tots els ingressos.
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