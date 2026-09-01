Ni llibretes ni uniformes: els productes que disparen les vendes amb la tornada a l'escola
Fruita, verdures i llegums encapçalen l'augment de consum durant els dies previs a l'inici del curs, segons el sector de la distribució
L'inici del nou curs escolar no només omple papereries i botigues de material escolar. Els supermercats també viuen un dels moments més intensos de l'any amb un fenomen que el sector coneix com a "Operació Rebost", coincidint amb la fi de les vacances i el retorn a la rutina.
Mentre moltes famílies preparen la tornada a les aules, també aprofiten els últims dies d'agost i els primers de setembre per omplir la nevera i el rebost amb productes que havien quedat en segon pla durant l'estiu.
La despesa de la tornada a l'escola preocupa les famílies
La tornada al curs implica una despesa important per a moltes llars. Segons dades d'organitzacions de consumidors, els costos associats a llibres, material escolar, menjador, tecnologia o activitats poden arribar a representar centenars d'euros addicionals per alumne.
Però més enllà d'aquest desemborsament, el canvi d'hàbits també es nota en la cistella de la compra. Amb la recuperació dels horaris habituals, moltes famílies tornen a cuinar amb més freqüència i opten per àpats més complets i planificats.
Els productes que més augmenten les vendes
Segons l'Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (Asedas), alguns aliments registren increments espectaculars de consum durant aquestes setmanes.
La fruita fresca és el producte que més creix, amb un augment que arriba al 100% respecte als mesos d'estiu. També destaquen les verdures de temporada, amb un increment del 50%, i les llegums, que augmenten un 36%.
Altres productes que també experimenten una forta demanda són:
- Farines i sèmoles: +14%
- Sucre: +12%
- Carn: +10%
- Oli de gira-sol: +6%
- Peix: +5,5%
Tornen els menús casolans
Els experts atribueixen aquest canvi al retorn dels horaris laborals i escolars. Després de l'estiu, marcat sovint per àpats més informals, restaurants, terrasses i vacances, moltes famílies recuperen els menús casolans i les receptes més elaborades.
Aquest increment de la demanda pot provocar puntualment tensions en alguns productes frescos, especialment si coincideix amb una oferta més limitada, tot i que el sector considera prematur parlar d'una pujada generalitzada de preus.
També creixen altres compres
La tornada a la rutina no només es reflecteix en l'alimentació. Els supermercats també detecten un augment en la venda de productes relacionats amb la cura personal i la llar.
Els complements dietètics lideren aquest apartat amb un increment del 65%, mentre que els productes de drogueria i perfumeria també registren un creixement destacat.
En definitiva, la tornada a l'escola no només transforma les aules: també modifica els hàbits de consum de milers de famílies, que aprofiten aquestes dates per reorganitzar el rebost i recuperar les rutines del dia a dia.
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- Denuncien llançaments de bales en un carrer de Girona: «Una em va passar fregant el cap»
- Obren a una masia aïllada de Beget un negoci de cultiu i disseny amb flors de temporada
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Necrològiques del 31 d'agost de 2026
- 48 hores perquè Quique Cárcel tanqui la plantilla del Girona
- Un menor de 13 anys, ferit greu després de xocar amb una furgoneta aturada mentre anava en bicicleta a Vidreres
- Com influirà un Mediterrani tan calent en les pluges de la tardor?