El souvenir de 20 euros que triomfa a les vacances: tothom el compra
Els dècims de la Loteria de Nadal s'han convertit en un dels souvenirs més populars de l'estiu, especialment en zones turístiques i de platja
Quan marxem de vacances és habitual tornar a casa amb algun record: un imant, una postal o un clauer. Però hi ha un souvenir que des de fa anys guanya terreny i que té una particularitat que el fa únic: pot acabar multiplicant el seu valor per milions.
Es tracta dels dècims de la Loteria de Nadal, que molts turistes compren durant les seves escapades d'estiu aprofitant la visita a pobles costaners, ciutats turístiques o indrets emblemàtics de l'Estat.
Els números relacionats amb grans esdeveniments disparen les vendes
Aquest estiu alguns números han generat una autèntica febre entre els compradors. Un dels més buscats ha estat el 19.726, que coincideix amb la data en què la selecció espanyola va proclamar-se campiona del món de futbol, el 19 de juliol de 2026.
Pocs dies després, un altre número va despertar una gran expectació: el 12.826, relacionat amb l'eclipsi solar total visible a l'Estat el passat 12 d'agost. L'interès va ser tan elevat que els dècims disponibles es van esgotar ràpidament.
Els responsables de diverses administracions expliquen que les reserves van començar mesos abans dels esdeveniments i que molts compradors van voler assegurar-se un dècim vinculat a una data històrica.
Una tradició cada cop més estesa
Comprar loteria durant les vacances no és cap novetat. Fa anys que moltes administracions situades en zones turístiques constaten que l'arribada de visitants impulsa notablement les vendes durant els mesos d'estiu.
Per a moltes persones, adquirir un número en el lloc on han passat les vacances s'ha convertit en una tradició més del viatge. El dècim és petit, fàcil de transportar i queda associat a aquell destí, igual que qualsevol altre record.
Costa, ciutats turístiques i Camí de Santiago
Les administracions ubicades en municipis costaners, capitals turístiques o punts de pas del Camí de Santiago són algunes de les que més noten aquest fenomen.
En alguns casos, l'increment de vendes durant l'estiu ha superat el 30%, fins al punt que determinats números habituals s'han arribat a esgotar abans que acabés el mes d'agost.
Un record que pot valer molt més de 20 euros
La diferència entre un dècim i qualsevol altre souvenir és evident. Mentre que un imant o una postal només serveixen per recordar el viatge, la loteria afegeix un component extra: la possibilitat que aquell record es converteixi en un premi important el 22 de desembre.
Per això, cada vegada més turistes opten per endur-se un dècim de la Loteria de Nadal com a record de les seves vacances. Un petit gest de 20 euros que, amb una mica de sort, podria acabar canviant-los la vida.
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