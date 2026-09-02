L’alerta d’un expert en herències: «Els conflictes acostumen a començar quan un germà vol fer això i l'altre no»
Un advocat especialitzat explica quines opcions existeixen quan diversos germans hereten un mateix habitatge
Les disputes per una casa heretada són una de les situacions més habituals després de rebre una herència. El problema acostuma a aparèixer quan els hereus no comparteixen els mateixos plans: mentre alguns volen conservar l'immoble, d'altres prefereixen vendre'l i obtenir-ne els diners.
Segons explica l'advocat especialitzat en successions David Jiménez, la legislació preveu diverses vies per resoldre aquests desacords sense que la propietat quedi bloquejada durant anys.
Què passa si un germà vol quedar-se la casa?
Una de les situacions més freqüents és aquella en què un dels hereus desitja mantenir l'habitatge, mentre que un altre prefereix desprendre's de la seva part.
En aquests casos, no sempre és necessari recórrer a una compravenda convencional. Existeix una fórmula jurídica anomenada extinció de condomini, que permet que un dels copropietaris es quedi el 100% de l'immoble compensant econòmicament la resta d'hereus.
D'aquesta manera, la propietat deixa de ser compartida i s'eviten futurs conflictes relacionats amb l'ús o la gestió de l'habitatge.
Una alternativa amb implicacions fiscals diferents
Els especialistes recorden que aquest procediment no rep exactament el mateix tractament fiscal que una compravenda ordinària.
Per aquest motiu, els impostos i les despeses associades poden variar segons les circumstàncies de cada operació.
A més, també cal tenir en compte aspectes relacionats amb la plusvàlua municipal, ja que la seva aplicació depèn de les característiques concretes del repartiment i no es genera automàticament en tots els casos.
Quan no hi ha acord entre els hereus
Si els propietaris no aconsegueixen entendre's, la normativa també contempla altres alternatives.
Entre les opcions disponibles hi ha la venda de la participació que correspon a cada hereu, la dissolució de la copropietat o, en els casos més complexos, la divisió judicial de l'immoble.
Els experts recomanen buscar una solució pactada abans d'arribar als tribunals, ja que els procediments judicials solen ser més llargs, costosos i poden deteriorar encara més les relacions familiars.
Per això, abans de prendre qualsevol decisió, els professionals aconsellen estudiar cada cas de manera individual i valorar-ne les conseqüències jurídiques i fiscals. Això pot evitar problemes futurs i facilitar un repartiment més satisfactori per a totes les parts implicades.
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