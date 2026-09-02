Jubilar-se i viure més: l’hàbit senzill que pot donar sentit als anys que venen
Dan Buettner proposa una activitat quotidiana que combina moviment, aire lliure, alimentació saludable i benestar emocional
La jubilació és una etapa vital que pot arribar carregada d’oportunitats, però també de canvis importants. Després de dècades marcades pels horaris laborals, les obligacions i les rutines, moltes persones es troben de cop amb molt més temps lliure i amb la necessitat de reorganitzar el dia a dia.
Per a alguns, aquest canvi representa l’inici d’una etapa plena de plans: viatges, excursions, activitats culturals, temps amb la família o escapades organitzades a través de programes com els de l’IMSERSO. Altres aprofiten per recuperar aficions, apuntar-se a cursos, fer esport o dedicar més temps als amics.
Però la realitat no és igual per a tothom. En alguns casos, deixar de treballar pot provocar sensació de buit, pèrdua de rutina, solitud o fins i tot episodis de depressió, especialment quan la feina ocupava una part central de la identitat personal o de la vida social.
Per això, trobar activitats que aportin una estructura al dia, permetin mantenir-se actiu i generin una sensació d’utilitat pot ser especialment important durant aquesta etapa.
Aquí és on entra en joc Dan Buettner, escriptor, investigador i divulgador nord-americà conegut per estudiar les anomenades zones blaves, territoris del món on es concentra un nombre especialment elevat de persones que arriben als 90 o als 100 anys amb una bona qualitat de vida.
Buettner ha dedicat bona part de la seva trajectòria a analitzar què tenen en comú aquestes poblacions: què mengen, com es relacionen, quant es mouen i quins hàbits mantenen al llarg de la vida.
Un dels seus consells més senzills és també un dels més accessibles: cultivar un hort.
Segons l’expert en longevitat, cuidar plantes, hortalisses o un petit espai de jardineria pot convertir-se en una manera natural de mantenir-se físicament actiu sense necessitat de seguir una rutina esportiva convencional.
Regar, arrencar males herbes, ajupir-se, aixecar eines, collir verdures o estirar-se per arribar a les plantes són moviments que obliguen el cos a treballar gairebé sense adonar-se’n.
Aquesta activitat pot ajudar a mantenir la mobilitat, reforçar les cames, conservar la flexibilitat i evitar el sedentarisme, un dels grans enemics de la salut a mesura que passen els anys.
Però els beneficis, segons Buettner, no serien només físics. La jardineria també obliga a sortir a l’aire lliure, seguir una petita rutina, tenir cura d’un ésser viu i esperar els resultats de la feina feta. Tot plegat pot contribuir a donar estructura als dies i afavorir el benestar emocional.
L’investigador també destaca que cultivar un hort pot ajudar a reduir l’estrès i els nivells de cortisol, alhora que facilita una connexió més directa amb la natura.
A més, hi ha un altre efecte indirecte: les persones que cultiven verdures tenen més probabilitats de consumir-les. Això pot afavorir una alimentació saludable, amb més presència de productes vegetals frescos.
No cal, però, disposar d’un gran terreny. Un petit hort urbà, una terrassa, un balcó o fins i tot unes quantes jardineres poden servir per començar. L’objectiu no és convertir-se en agricultor, sinó trobar una activitat que combini moviment diari, rutina, contacte amb l’exterior i satisfacció personal.
La jubilació, per tant, pot viure’s de moltes maneres. Hi ha qui prefereix viatjar amb l’IMSERSO, qui dedica els anys a la família, qui descobreix noves aficions i qui troba en un hort una nova manera d’omplir el dia.
Per a Dan Buettner, aquest últim hàbit té un valor especial perquè no exigeix grans esforços ni entrenaments intensos, però pot mantenir el cos i la ment actius durant molts anys.
La seva recomanació és clara: si volem afavorir una vida més llarga i saludable, potser no cal buscar fórmules complicades. De vegades, sembrar, regar i veure créixer unes quantes plantes pot ser una bona manera de començar.
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